Ketua Banggar DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Larangan Ekspor Batu Bara

Jakarta: Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah memperkirakan batu bara masih menjadi produk primadona di 2022 karena tidak serta merta negara-negara maju di dunia langsung mengganti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mereka. Hal itu juga didorong dengan tekanan yang berasal dari pandemi covid-19 Ia menilai tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19 terutama menyebarnya varian baru bernama Omicron di sejumlah negara membuat fiskal cekak dan menjadikan PLTU masih dipertahankan. Said memperkirakan harga batu bara masih di kisaran di atas USD120 per ton."Bencana La Nina yang diprediksi berlangsung lama mengakibatkan permintaan suplai listrik masih akan tinggi. Faktor ketegangan antara Australia dan Tiongkok akan berdampak suplai batu bara Australia ke Tiongkok. Keadaan ini mendorong Harga Batu Bara Acuan (HBA) bertengger di posisi tinggi," kata Said, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 3 Januari 2022.Sebagai negara ketiga terbesar penghasil batu bara dunia, lanjutnya, pemerintah malah menutup diri dan melarang kebijakan ekspor batu bara setidaknya selama Januari 2022. "Wajar bila sejumlah perusahaan batu bara Tanah Air meradang dan meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pelarangan ekspor batu bara," jelasnya.Berangkat dari hal itu, Said memiliki beberapa pandangan. Pertama, disadari konsumsi batu bara PLN dan sejumlah produsen listrik swasta naik di 2021, sebab kegiatan sektor riil mulai meningkat seiring dengan stabilnya angka covid-19 di Tanah Air.Bila 2020 lalu konsumsi batu bara PLN bisa di bawah 100 juta ton dan 2021 meningkat menjadi 115,6 juta ton maka PLN memperkirakan kebutuhan batu bara di 2022 mencapai 119 juta ton. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan cadangan batu bara nasional melalui sejumlah produsen batubara besar."Langkah ini penting untuk memastikan kelangsungan suplai listrik nasional," tuturya.Kedua, Perusahaan Listrik Negara (PLN) seharusnya melakukan perencanaan dan memiliki prediksi atas supply and demand batu bara nasional dan global, sehingga tidak strategis dengan tiba-tiba mengumumkan menipisnya cadangan batu bara."Bila jauh jauh hari PLN bisa memperbaiki perencanaan stok batu bara maka Kementerian ESDM tidak serta merta menarik rem mendadak dan melarang ekspor batu bara," ucapnya.Ketiga, PLN harus melakukan efisiensi. Ketiadaan pesaing, karena PLN hanya menjadi pemain tunggal listrik nasional membuat PLN tidak kompetitif, malah cenderung merugi dan senantiasa bergantung kepada APBN. Keadaan ini sangat tidak baik."Sekadar untuk mengatur manajemen stok batu bara saja tidak kompeten, apalagi harus bersaing menghadapi berbagai tantangan ke depan. Bagaimana jika sejumlah negara maju seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman segera memproduksi power bank untuk konsumsi listrik rumah tangga dengan harga murah?" tegasnya.Keempat, akibat kebijakan pelarangan ekspor ini Indonesia tidak bisa menikmati berkah devisa. Padahal peluang devisa yang Indonesia bisa dapatkan dari ekspor batu bara USD3 miliar per bulan. Hal ini belum menghitung pendapatan pajak dan bukan pajak yang didapatkan oleh pemerintah."Padahal dari sisi fiskal pendapatan negara itu sangat kita butuhkan pada 2022 untuk membenahi fiskal kita akibat terkoreksi oleh beban pembiayaan utang yang besar akibat pandemi covid-19," ucapnya.Kelima, pelarangan ekspor batu bara akan menjadi beban para perusahaan perkapalan. Menurut hitungan para pelaku perkapalan, perusahaan akan terkena biaya tambahan penambahan waktu pemakaian yang cukup besar (USD20 ribu-USD40 ribu per hari per kapal) yang akan membebani perusahaan-perusahaan pengekspor.Keenam, reputasi dan kehandalan Indonesia sebagai pemasok batu bara dunia akan dipertanyakan. Artinya berbagai komitmen pembelian batu bara dari Indonesia akan dipertanyakan. Para eksportir batu bara pasti akan kena penalti akibat kebijakan penghentian pengiriman."Alih-alih menikmati berkah kenaikan batu bara, mereka malah kena getah penalti dari buyer di luar negeri. Demikian agar pertimbangan-pertimbangan itu dapat menjadi catatan serius kepada Kementerian ESDM dan PLN ke depan," pungkasnya.