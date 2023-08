Jelang Akhir Pekan, Buyback Emas Antam Naik Rp2.000/Gram

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas Antam pada perdagangan hari ini rebound. Harga emas Antam satu gram berada pada posisi Rp1,069 juta per gram atau naik Rp2.000 per gram.Sementara itu, melansir laman Logam Mulia Antam, Jumat, 4 Agustus 2023, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam naik Rp2.000 per gram menjadi sebesar Rp948 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya sebesar Rp10,22 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,3 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,6 juta.Berikut rincian harga emas per Jumat, 4 Agustus 2023:0,5 gram Rp584 ribu.1 gram Rp1,069 juta.2 gram Rp2,082 juta.3 gram Rp3,103 juta.5 gram Rp5,149 juta.10 gram Rp10,220 juta.25 gram Rp25,387 juta.50 gram Rp50,655 juta.100 gram Rp101,190 juta.250 gram Rp252,8 juta.500 gram Rp504,8 juta.1.000 gram Rp1,009 miliar.Harga emas dunia merana di dekat posisi terendah tiga minggu pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB). Kondisi itu terjadi setelah kenaikan gaji swasta AS yang lebih besar dari perkiraan pada Juli memicu taruhan pada pengetatan kebijakan moneter lebih lanjut dan mendorong imbal hasil dolar dan obligasi.Mengutip The Business Times, Jumat, 4 Agustus 2023, emas spot sedikit berubah pada USD1.935,20 per ons pada pukul 0100 GMT, diperdagangkan mendekati level terendah sejak 12 Juli yang dicapai di sesi sebelumnya. Emas berjangka AS turun 0,2 persen menjadi USD1.970,90.Indeks dolar AS naik ke puncak empat minggu dan patokan imbal hasil treasury 10 tahun berada pada level tertinggi sejak November pada Rabu waktu setempat, setelah data menunjukkan gaji swasta AS naik 324 ribu pekerjaan bulan lalu, lebih dari kenaikan 189 ribu yang diperkirakan oleh Reuters.