Harga TBS Sawit di Riau Turun Lagi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Pekanbaru: Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau periode 16-22 Juni 2021 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur. Serta penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun tercatat sebesar Rp69,91 per kilogram (kg) atau mencapai 2,88 persen dari harga minggu lalu."Harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan turun Rp69,91 per kg dari Rp2.431,35 per Kg menjadi Rp2.361,59 per Kg," kata Kepala Dinas Perkebunan Riau, Zulfadli dikutip dari Antara, Rabu 16 Juni 2021.Turunnya harga sawit Riau minggu ini akibat sepanjang minggu ini juga karena harga CPO di Bursa Malaysia ambles 11,29 persen secara point-to-point."Harga komoditas ini kembali ke bawah 4.000 ringgit Malaysia per ton. Harga CPO mencapai puncak pada 18 Mei 2021, nyaris di 4.500 ringgit Malaysia per ton. Ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah," katanya.Harga yang melesat hingga menembus rekor tertinggi itu, katanya, membuat pelaku pasar ingin mencari keuntungan. Selepas berada di titik tertinggi, harga mengalami tren penurunan yang tajam akibat tekanan jual."Sejak di puncak itu hingga akhir pekan ini, harga CPO merosot nyaris 18 persen. Harga turun karena pelaku pasar terus melakukan aksi jual. Selain itu pasokan diperkirakan masih melimpah. Malaysia Palm Oil Board (MPOB) memperkirakan stok CPO Malaysia pada Mei 2021 naik 7,15 persen menjadi 841.464 ton," katanya.(SAW)