HUT ke-275 Tahun, Pos Indonesia Perkenalkan Pospay Giropos Digital Channel

Jakarta: Genap 275 tahun PT Pos Indonesia (Persero) melayani dan membangun negeri dalam bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan.Seiring waktu, Pos Indonesia terus berkembang dan menunjukkan kreativitasnya dalam bidang pos di Indonesia. Dengan memanfaatkan infrastruktur jaringan yang dimilikinya hingga saat ini, Pos Indonesia telah memiliki 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, seluruh kecamatan di Indonesia, dan 42 persen kelurahan/desa, serta 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia.Giro merupakan salah satu layanan transaksi keuangan yang ada di Pos Indonesia. Melalui Giropos, masyarakat dapat melakukan transaksi keuangan berbasis akun atau rekening yang mampu melakukan penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, penyimpanan, dan proses pembayaran yang terintegrasi dengan sistem bisnis jasa keuangan lain.Dipadukan dengan layanan Sistem Online Payment Point (SOPP), layanan transaksi keuangan Pos Indonesia telah menjangkau hingga 4.800 jaringan Kantor Pos di seluruh wilayah Indonesia, dan lebih dari 40 ribu Agenpos yang terus dikembangkan menyesuaikan kebutuhan dan harapan masyarakat Indonesia.Perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, mendorong Pos Indonesia untuk terus berinovasi. Salah satunya dalam layanan transaksi keuangan Digital Giropos. Kini telah hadir Aplikasi Pospay. Sebuah aplikasi berbasis Android dan iOS yang diberikan kepada pelanggan sebagai digital channel untuk mengakses layanan Giropos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara mandiri.Dengan Pospay, pemilik rekening Giropos dapat mengakses layanan Giropos dan transaksi keuangan, maupun layanan Pos Indonesia lainnya secara mobile."Pospay merupakan bentuk dari layanan digital Pos Indonesia, bentuk transformasi Pos Indonesia di usia 275 tahun. Dengan PosPay, masyarakat bisa menikmati berbagai layanan keuangan mulai dari pembayaran, pengiriman uang dalam dan luar negeri dengan cara yang mudah, murah, cepat, dan tentunya aman," kata Direktur Bisnis Jaringan dan Jasa Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Charles Sitorus.Untuk dapat mengakses seluruh layanan Pospay, pelanggan hanya perlu mendaftarkan diri melalui aplikasi Pospay, atau melalui costumer service Halo Pos 1500 161.Beragam kemudahan layanan keuangan digital, dapat dinikmati pelanggan pengguna Pospay. Dengan Pospay, pelanggan dapat mengakses layanan Billing Payment terlengkap. Mulai dari pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik pascabayar, pajak, belanja online, tagihan telepon, tagihan handphone, PDAM, cicilan kendaraan bermotor, BPJS, Tiket KAI, bimbel online ruang guru, pembelian pulsa Telco, listrik prabayar/token, dan beragam billing payment lainnya, hingga transaksi layanan syariah seperti zakat, infaq, shodaqoh, wakaf, dan kurban.Melalui Pospay, pengguna pun dapat mengakses layanan perbankan dan asuransi dengan mudah, aman, dan nyaman. Mulai dari transfer dana rekening Giropos ke berbagai rekening bank hingga Rp50 juta per hari, hingga pengiriman uang melalui layanan Weselpos Instan kepada penerima yang tidak memiliki rekening bank secara real time melalui jaringan Kantor Pos di seluruh Indonesia.Bahkan, Pospay juga telah bekerja sama dengan seluruh gerai convenient store dan ATM (tanpa kartu) untuk penarikan uang tunai dari saldo rekening Giropos.Kehadiran Pospay juga memudahkan seluruh transaksi dan kebutuhan pekerja migran Indonesia, untuk dapat melakukan transaksi keuangan dari luar negeri ke seluruh transaksi keuangan yang ada di dalam negeri."Diharapkan Pospay dapat menjadi solusi keuangan terutama bagi masyarakat yang tidak bisa dilayani perbankan. Oleh karena itu kami sangat mengimbau masyarakat yang ingin menggunakan jasa layanan keuangan untuk mengunduh aplikasi Pospay," kata Charles Sitorus.Sebagai bentuk layanan terbaik PT Pos Indonesia (Persero) dalam membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera, Pospay memberikan layanan tanpa biaya admin bulanan, maupun bunga simpanan bagi seluruh pengguna Giropos.Fitur lain dalam aplikasi Pospay adalah scan QR Code Indonesian Standard (QRIS) untuk pembayaran atau pembelian via merchant dan micro payment dengan berbasis rekening Giropos, baik untuk layanan keuangan maupun kurir dan logistik.Untuk terus memaksimalkan pelayanannya, Pospay melengkapi jaringan dan titik layanan (Point of Sales) PT Pos Indonesia (Persero) yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk Kantor Pos, Agenpos, Mobile Postal Service (MPS) di seluruh Indonesia.Sebagai bentuk apresiasi kepada pengguna Layanan Keuangan Pos Indonesia, Pospay menghadirkan sejumlah Program Khusus untuk seluruh pelanggan, seperti Program Referral, dan Program Poin Reward ( Poin Reward Undian dan Poin Reward tukar hadiah langsung).Dalam program Referral, seluruh pemilik akun Pospay dapat memiliki 1 kode unik referral, yang dapat dibagikan kepada keluarga, dan teman yang belum memiliki akun Pospay. Dengan mengajak satu orang pengguna baru Pospay untuk instalasi, registrasi, dan top up sebesar Rp30 ribu, maka pelanggan akan mendapatkan 20 ribu poin, dan pelanggan baru akan mendapatkan 10 ribu poin. Poin dapat digunakan sebagai pengurang biaya transaksi atau voucher undian berhadiah.Program lainnya yang ditawarkan PT Pos Indonesia (Persero) kepada pelanggan setia Pospay adalah Program Poin Reward. Setiap pelanggan yang melakukan transaksi melalui aplikasi Pospay, akan mendapatkan poin yang dapat ditukar dengan kupon undian berhadiah yang akan diundi pada akhir periode atau digunakan untuk transaksi di aplikasi Pospay.Keberadaan Pospay PT Pos Indonesia (Persero), menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Mulai dari pelaku bisnis konvensional dan syariah, milenials, pelaku UMKM, Penyandang Disabilitas, hingga masyarakat di daerah 3T (terluar, tertinggal, terdepan), dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah, cepat, aman tanpa terbatas geografis dan waktu.Pospay sangat tepat menjadi financial inclusion, karena Pospay hadir membantu masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan, seperti tidak memiliki akun rekening bank baik melalui layanan keuangan dan non lembaga keuangan, untuk tetap dapat bertransaksi perbankan.Untuk memperkuat penetrasi Pospay di masyarakat, Pos Indonesia menggandeng Rahmat Erwin Abdullah, lifter peraih medali perunggu di Olimpiade Tokyo 2020, sebagai brand ambassador Pospay.Rahmat Erwin Abdullah dinilai mampu merepresentasikan simbol ketangguhan dan pertumbuhan."Kalau ingin bertumbuh, tangguh, maka kita harus berjuang untuk mendapatkan yang terbaik. Harapan kami, dengan kehadiran Rahmat maka Pos Indonesia akan mudah masuk ke kalangan milenial, menjadikan ikon Pos Indonesia sekuat, setangguh, dan berprestasi seperti Rahmat. Kita harapkan olahraga pun lebih baik ke depan," ucap Charles Sitorus.Dipercaya sebagai brand ambassador Pospay, Rahmat Erwin Abdullah mengaku senang dan bangga."Saya bangga bisa terlibat karena bapak bekerja di Pos juga. Semoga Pos Indonesia makin sukses, mampu bersaing dengan brand lain. Semua transaksi lancar dengan Pospay," ucap Rahmat.Juara transaksi di mana saja, ya Pospay.(ROS)