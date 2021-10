Lebih Efisien, Produsen Serat Sintetis di Banten Beralih ke Listrik PLN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT PLN (Persero) resmi memasok seluruh kebutuhan listrik sebesar 45,38 mega volt ampere (MVA) ke produsen serat sintetis di Banten PT Indonesia Toray Synthetics (ITS).Sebelumnya, PT ITS yang merupakan anak usaha Toray Group dari Jepang ini mengandalkan pasokan listrik yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) milik sendiri dan sebagian melalui layanan tegangan menengah PLN Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengatakan untuk meningkatkan keandalan, PT ITS mengalihkan seluruh pasokan listrik menggunakan layanan PLN.Dengan berpindah ke PLN maka perusahaan diproyeksikan dapat menghemat biaya operasi dan mendapatkan suplai listrik yang lebih berkualitas dan dapat diandalkan sehingga proses produksi akan lebih efisien."Dengan mempercayakan kebutuhan listrik kepada PLN, PT ITS akan lebih fokus dengan bisnis dan PLN akan memberikan kontribusi terbaik untuk memenuhi kebutuhan listrik pelanggan," kata Bob dalam keterangan resmi, Kamis, 7 Oktober 2021.Bob mengatakan tidak hanya mendapatkan pasokan yang andal, dengan menggunakan listrik PLN PT ITS juga mampu mengurangi emisi karbonnya hingga lebih dari 60 ribu ton CO2 per tahun sesuai dengan visi dari Toray Group.PT ITS memiliki target untuk mengurangi efek rumah kaca sebesar 30 persen. Peralihan listrik ke PLN akan memberikan kontribusi yang signifikan dari Toray Group untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.Proses perpindahan daya dilakukan PLN melalui sinergi PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten - Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Cikokol, PLN Unit Pelaksana Proyek Jawa Bagian Barat 2 (UPP JBB 2) dan PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB) dalam proses energize penambahan delta daya 35 MVA. Sehingga total daya Konsumen Tegangan Tinggi PT ITS dari sebelumnya 10.380 kilo volt ampere (KVA) menjadi 45.380 KVA.Adapun energize atau penyaluran tegangan perdana 150 kV sampai ke trafo pelanggan sudah dilakukan sejak 24 September lalu. Hanya saja, pembebanan baru dilakukan pada 1 Oktober, sesuai permintaan pelanggan. Dengan beralihnya pasokan listrik PT ITS ke PLN, maka ITS menghentikan operasi pembangkit PLTU 2x15 mega watt (MW) miliknya.Presiden Direktur PT ITS Yamamoto Hirofusa mengatakan dengan memindahkan suplai ke PLN Toray Group berharap ada kestabilan dalam proses produksi di pabrik PT ITS Tangerang."Semoga perpindahan ini bisa memberikan banyak manfaat, tidak hanya kepada PT ITS saja tetapi juga untuk PLN, masyarakat dan kebaikan alam," imbuhnya.Sebagai informasi, PT ITS memproduksi Nylon Filament Yarn, Polyester Staple Fiber dan Polyester Filament Yarn. Produk berkualitas tinggi tersebut dipasarkan ke pasar domestik sekitar 70 persen, sementara sisanya diekspor ke berbagai negara.Di masa pandemi covid-19, PT ITS masuk dalam industri kritikal sehingga perusahaan tersebut turut membantu Indonesia dalam menyediakan bahan pakaian untuk di proses di grup perusahaannya yang meliputi Uniqlo dan lain sebagainya. Pabriknya yang berlokasi di Tangerang ini memiliki estimasi pemakaian listrik minimum mencapai lebih dari 9,9 juta kilo watt per hour (kWh).