Populer Ekonomi: Tokopedia Salip Apple hingga Pasokan Vaksin Gotong Royong ke RI

1. Bulan Depan, Pasokan Vaksin untuk Vaksinasi Gotong Royong Kembali Masuk RI

2. Tokopedia Salip Apple dalam Daftar 100 Peretail di Asia 2021

3. BI Catat Uang Beredar Meningkat 11,5% di April 2021

4. Masih Terkontraksi, Pertumbuhan Kredit Membaik Jadi -2,4%

5. Manajemen Pastikan Karyawan Giant Dapat Kompensasi

Jakarta: Berita- berita terpopuler kanal ekonomi Medcom.id didominasi dari berita dalam negeri. Mulai dari pasokan vaksin Gotong Royong, hingga taji Tokopedia di dunia.Berikut lima berita populer ekonomi Medcom.id pada Kamis, 27 Mei 2021:PT Kimia Farma Tbk memperkirakan bulan depan akan ada tambahan pasokan vaksin covid-19 untuk program vaksinasi gotong royong. Rencananya ada dua jenis vaksin yang akan kembali masuk ke Indonesia yaitu Sinopharm dan CanSino asal Tiongkok."Kita harapkan sih bulan depan sudah ada supply masuk baik itu dari Sinopharm maupun CanSino," kata Corporate Secretary Kimia Farma Ganti Winarno dalam video conference di Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.Baca selengkapnya di sini Tokopedia berhasil masuk ke dalam jajaran Top 100 Peretail di Asia pada 2021 (Top 100 Retailers in Asia 2021) yang dirilis Euromonitor International. Berdasarkan pangsa dan nilai pasar dalam laporan ini, perusahaan teknologi buatan Indonesia ini mampu menyalip Apple Inc dan Sea Ltd sebagai induk perusahaan Shopee.Tokopedia berada di peringkat 26 dengan pangsa dan nilai pasar sebesar USD11,683 juta. Sementara Apple Inc ada di peringkat 27 sebesar USD11,278 juta dan Sea Ltd ada di peringkat 31 dengan pangsa dan nilai pasar sebanyak USD10,367 juta.Baca selengkapnya di sini Bank Indonesia (BI) mencatat Likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada April 2021 tumbuh meningkat. Pertumbuhan ini sesuai dengan pola musiman karena adanya Ramadan dan menjelang hari raya Idulfitri.Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, posisi M2 pada April 2021 sebesar Rp6.957,3 triliun atau tumbuh 11,5 persen (yoy). Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen (yoy).Baca selengkapnya di sini Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan mulai mengalami perbaikan. Pada April 2021, pertumbuhan kredit tercatat sebesar minus 2,4 persen (yoy) atau lebih baik dan tidak sedalam minus 3,7 persen (yoy) yang terjadi pada Maret 2021.Menurut data Analisis Uang Beredar April 2021 BI yang dilansir, Kamis, 26 Mei 2021, perbaikan penyaluran kredit ini didukung oleh perbaikan di seluruh jenis kredit penggunaannya. Penyaluran kredit pada periode tersebut adalah sebesar Rp5.477,5 triliun.Baca selengkapnya di sini Manajemen PT Hero Supermarket Tbk (HERO) memastikan karyawan yang terdampak kebijakan penutupan gerai Giant akan mendapatkan kompensasi sesuai aturan yang berlaku."Kami akan memberikan kompensasi di atas apa jumlah yang direkomendasikan di UU Cipta Kerja untuk memudahkan masa transisi mereka," kata Head of Corporate and Consumer Affairs Hero Supermarket Diky Risbianto kepada Medcom.id, Kamis, 27 Mei 2021.Baca selengkapnya di sini (AHL)