Formula New Normal agar Ekonomi Kembali Bangkit

Jakarta: Kebijakan pemerintah dalam menyiapkan skenario new normal maupun era transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai sebagai penanda bangkitnya roda ekonomi sekaligus pemulihan kesehatan masyarakat imbas covid-19.Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mengatakan kebijakan tersebut dapat tercapai jika disertai dengan sejumlah langkah dan strategi. Antara lain melakukan sosialisasi akan pentingnya menjalankan protokol kesehatan selama era new normal.Formula kenormalan baru ini dapat menjadi pendekatan double gardan lantaran mempermudah pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat."Di era The New Normal ini hendaknya jadi momentum untuk mendorong penuh pemerintah perlu memfokuskan kebijakan jangka pendeknya, yakni pada aspek kesehatan masyarakat serta pemenuhan sarpras kesehatan dan SDM dokter maupun tenaga medis, sembari meminimalkan dampak secara ekonomi bagi masyarakat sekaligus", tegasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 5 Juni 2020.Selain itu, mengakselerasi kebijakan sektor-sektor usaha dan industri secara lebih luas juga penting dilakukan oleh pemerintah, baik usaha berskala besar, menengah dan kecil. Dengan kebijakan ini, trend perlambatan ekonomi domestik bisa ditekan sehingga mempercepat pemulihan ekonomi nasional."Selain itu, ada sejumlah sektor ekonomi yang tidak terlalu terdampak covid-19, seperti sektor yang saya sebut sebagai ruralisasi, baik pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, juga sektor industri seperti sektor kesehatan, farmasi, minyak dan gas bumi, makanan, telekomunikasi dan logistik yang perlu didorong untuk segera bangkit sehingga dapat menekan angka pengangguran," ungkap dia.Langkah berikutnya mendorong kebijakan akselerasi reformasi birokrasi terkait Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki komitmen, integritas dan mendukung perubahan berbasis teknologi informasi digital. Misalnya, birokrasi berbasis NPM atau New Public Management untuk meningkatkan pelayanan publik di era new normal."Ini akan mengarah pada pelayanan semua aspek berbasis Digital Weberianism Bureaucracy(DWB), di mana berbagai rupafiles, dokumen, dan arsip terkait regulasi dan prosedur administrasi telah menjadi usang, dan diubah ke dalam bentuk digital," tambahnya.Lebih lanjut, mantan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi ini mengingatkan pentingnya mewaspadai sejumlah pihak yang berusaha memprovokasi masyarakat dengan memanfaatkan kondisi perekonomian maupun politik di Tanah Air."Karenanya, kita harus terus waspada, jangan sampai pandemi covid-19 dijadikan kesempatan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kapitalisasi ekonomi dan politik kelompok. Saatnya seluruh komponen bangsa kembali pada cita-cita luhur para pendiri negeri ini untuk berlomba-lomba dan berkontibusi terbaik untuk bangsa", pungkas dia.(Des)