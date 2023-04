Jokowi Cek Ricek Harga Pangan Jelang Lebaran, Naik atau Turun?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berdasarkan pantauan di Pasar Johar Baru, sejumlah komoditas mengalami penurunan harga, seperti daging ayam yang turun dari Rp38 ribu per kg menjadi Rp33 ribu per kg.Kemudian, telur ayam turun dari Rp30 ribu per kg menjadi Rp29 ribu per kg, cabai rawit turun dari Rp90 ribu per kg menjadi Rp60 ribu sampai Rp65 ribu per kg, bawang merah turun dari Rp60 ribu menjadi Rp40 ribu per kg dan bawang putih dari Rp44 ribu menjadi Rp40 ribu per kg.Sementara itu, harga daging sapi tetap stabil di kisaran Rp140 ribu sampai Rp160 ribu per kg. Dalam peninjauannya, Presiden Jokowi didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.