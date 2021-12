Konsisten Dorong Sektor Pariwisata, BRI Raih 3 Penghargaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ROS)

Jakarta: Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menunjukkan prestasinya melalui berbagai penghargaan. Terbaru, pada 6 Desember 2021, BRI mendapat tiga penghargaan sekaligus di ajang Co-Branding Award 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Balairung Soesilo Soedarman, Jakarta.Tiga kategori yang diperoleh adalah The Best Associate Brand Exposure (Silver), Most Creative Brand (Silver), dan Most Participate Brand (Silver). BRI sebagai salah satu mitra co-Branding Wonderful Indonesia, mampu mengalahkan 51 mitra lainnya yang bekerja sama dengan Kemenparekraf.Kegiatan Co-Branding ditujukan untuk meningkatkan brand equality Wonderful Indonesia di pasar domestik dan global. Dalam hal ini, BRI sebagai salah satu mitra juga bertugas untuk memperluas penetrasi pasar dan meningkatkan efektivitas, serta menjalankan sharing resource.Corporate Secretary BRI Aestika Oryza Gunarto mengatakan, BRI sangat mengapresiasi penghargaan tersebut. “Predikat ini menunjukkan peran BRI yang senantiasa mendukung produk-produk lokal untuk terus berkembang sehingga dapat mencapai pasar global,” kata Aestika.Di samping itu, penghargaan ini juga menjadi bukti atas komitmen BRI bersama Kemenparekraf dalam mengembangkan brand Wonderful Indonesia yang selama ini diusung oleh Pemerintah. Peran BRI untuk UMKM juga terus ditunjukkan melalui berbagai kampanye dan event yang diselenggarakan oleh BRI.Saat ini, tengah berlangsung pameran virtual UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021. Rangkaian acara tersebut berlangsung sejak 9 Desember 2021 hingga 16 Desember 2021 dengan mengusung tema "Dari Indonesia untuk Dunia." Peserta yang berpartisipasi mencapai 500 UMKM yang telah terpilih melalui serangkaian proses kurasi. Pameran ini pun menjadi bazar virtual terbesar yang selama ini diselenggarakan oleh BRI.UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 mengusung konsep thematical outdoor yang menghadirkan lima destinasi wisata di Indonesia, yaitu Raja Ampat, Borobudur, Toba, Ubud (Bali), dan Tanjung Kelayang (Belitung).Sebagai pelengkap acara, terdapat pula penampilan Music Performance, Coaching Clinic, Inspiration Talk, Do It Yourself (Yuk Berkarya), Podcast, dan Business Matching yang berisi pelatihan dan workshop untuk pelaku UMKM.Dalam UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 ini, akan hadir 105 potensial buyers dari 30 negara. BRI terus membuka akses pasar lokal dan global bagi pelaku UMKM Indonesia lewat sesi kegiatan Business Matching. Melalui kesempatan tersebut, buyer internasional dan UMKM peserta UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021 dapat bertemu melakukan transaksi bisnis yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.Selama acara UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2021, nasabah BRI dapat menikmati berbagai promo menarik berupa diskon dan cashback hingga 31 Desember 2021. Promo tersebut dapat diperoleh jika melakukan pembelian produk via e-commerce Shopee dan PADI UMKM, serta melakukan pembayaran menggunakan debit dan kartu kredit BRI. Seluruh rangkaian kegiatan dapat diakses melalui website, YouTube BRI, dan media sosial BRI lainnya.