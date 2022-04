Harga Emas Antam Turun Lagi Rp7.000/Gram, Makin Murah?

Emas batangan 1 gram Rp982 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,908 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,842 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,714 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,350 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,312 juta.

Emas batangan 50 gram Rp46,305 juta.

Emas batangan 100 gram Rp92,4 juta.

Emas batangan 250 gram Rp230 juta.

Emas batangan 500 gram Rp461 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp922 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami penurunan pada pembukaan perdagangan pagi ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Selasa, 26 April 2022, harga emas Antam turun Rp7.000 ke posisi Rp982 ribu per gram.Serupa, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam dihargai sebesar Rp886 ribu per gram atau turun Rp6.000 per gram dalam sehari.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 26 April 2022:Mengutip Antara, Selasa, 26 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, anjlok USD 38,30 atau 1,98 persen, menjadi USD1.896,00 per ons.Para analis pasar percaya penurunan emas baru-baru ini dapat dikaitkan dengan daya tarik aset safe haven lainnya, penguatan dolar dan imbal hasil obligasi Pemerintah AS 10-tahun yang meningkat, karena emas adalah aset tanpa bunga.Kenaikan suku bunga oleh The Fed telah dijamin pada Mei dan Juni dan sangat mungkin terjadi pada Juli, ini mendukung penguatan dolar AS.