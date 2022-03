Emas Antam Melemah Rp1.000/Gram

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Emas batangan 1 gram Rp 983 ribu per gram.

Emas batangan 10 gram Rp 1,910 ribu per gram.

Emas batangan 25 gram Rp23,2 juta per gram.

Emas batangan 50 gram Rp 46,3 juta per gram.

Emas batangan 100 gram Rp 92,5 juta per gram.

Emas batangan 250 gram Rp 231 juta per gram.

Emas batangan 500 gram Rp 461 ribu per gram.

Emas batangan 1 kilogram Rp 923 ribu per gram.

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terpantau terkoreksi pada perdagangan Senin, 21 Maret 2022.Mengutip laman Logam Mulia Antam , harga emas Antam mendarat ke level Rp 983 ribu per gram atau turun Rp1.000 per gram.Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback melemah sebanyak Rp1.000 per gram atau berada pada level Rp886 ribu per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Senin, 21 Maret 2022:Harga emas dunia bergerak memerah pada perdagangan hari ini. Harga emas dunia bergerak pada rentang USD1.919 sampai dengan USD1.920 per ons pada perdagangan hari ini.Dikutip dari Investing.com, Senin, 21 Maret 2022, harga emas dunia dalam acuan XAU/USD melemah 0,08 persen atau 1,60 poin ke level USD1.919 per ons. Dalam setahun, harga emas sudah naik 10,12 persen.Kepala Strategi Pasar Capital.com David Jones melihat momentum yang didorong oleh invasi dan kemarahan spekulatif (untuk emas) secara besar-besaran mendingin selama 10 hari terakhir.