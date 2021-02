Kronologi Sumur Panas Bumi Keluarkan Gas Beracun dan Tewaskan Lima Warga

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Diten EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) membeberkan kronologis dugaan paparan hidrogen sulfida (H2S) atau gas beracun dari sumur SMP-T02 yang dioperasikan oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP) di Sibangor Tongga, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara.Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Dirjen EBTKE Dadan Kusdiana mengatakan kronologinya dimulai pada Senin, 25 Januari 2021 pukul 11.30 dilakukan persiapan pembukaan sumur SMP-T02 untuk komisioning Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit II berkapasitas 15 megawatt (MW).Dadan mengatakan sekitar pukul 12.00 WIB, tim Welltest mulai membuka sumur SMP-T02 dan muncul kepulan fluida atau gas beracun dan berbahaya berwarna gelap dari ujung silencer atau cerobong yang bergerak secara horizontal ke area sawah dan ladang selama tiga menit."Jadi begitu dibuka (sumurnya), tiga menit itu keluar gas yang relatif berwarna gelap, arahnya ke barat," kata Dadan di Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Februari 2021.Tiga menit kemudian muncul uap panas bumi berwarna putih yang mengalir secara vertikal. Sekitar 10 menit kemudian, salah seorang warga menerobos masuk ke area wellpad dan meminta sumur ditutup karena beberapa pingsan di area sawah.Atas laporan warga tersebut, akhirnya PT SMGP segera menghentikan kegiatan well discharge dan melakukan evakuasi warga yang terdampak. Kejadian tersebut mengakibatkan korban dari warga sebanyak lima orang meninggal dan 46 orang menjalani perawatan di RS, tiga orang rawat jalan, dan satu orang dalam penanganan medis."Saat ini lima orang masih dirawat," ujar Dadan.Dadan mengatakan dalam proses pembukaan sumur tersebut, terdapat tipe sumur panas bumi di SMGP yang memang tidak bisa mengalirkan air dan membuat uap, sehingga sumur T02 harus dibantu didorong atau diinjeksi oleh sumur lainnya yakni T09.Ia mengatakan kandungan H2S di sumur T02 tidak terlalu tinggi yakni sebesar 415 part per million (ppm). Namun sumur T09 memiliki H2S yang dua kali lipat lebih tinggi yakni sebesar 1.020 ppm. Sehingga pada saat well to well simulasi (injeksi) otomatis berpindah ke sumur T02."Ini yang kami duga bahwa karena H2S-nya tinggi menyebabkan jatuhnya korban terutama masyarakat," ujar Dadan.Dadan mengatakan setelah pihaknya mengunjungi lapangan panas bumi tersebut, lokasi para korban berada dalam jarak 125 meter dari sumber H2S. Seharusnya, radius yang aman dengan konten H2S dengan kandungan melebihi seribu ppm adalah 300 meter."Jadi korban ditemukan di jarak atau lingkaran yang seharusnya enggak ada orang, yang seharusnya daerah itu bebas," jelas Dadan.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik SMGP Riza Glorius mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar sebelum melakukan operasi pembukaan sumur T02. Sosialisasi dilakukan secara verbal dan tertulis dengan memasang pamflet. Selain itu sehari sebelum kejadian, kepala desa setempat juga telah mengumumkan di masjid bahwa akan ada pembukaan sumur."Sosialisasi selesai, maka semua pihak membuka sumur. Semua proses dijelaskan SOP, potensi bahaya kerja dan juga yang penting adalah ditanyakan kesiapan masing-masing divisi, security, tim HSE, dan well tested fungsinya masing-masing," klaim Riza.(SAW)