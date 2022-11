Turun Tipis, Harga Emas Antam Dibanderol Rp980 Ribu/Gram di Akhir Pekan

Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 25 November 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,9 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,8 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,7 juta.



Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,3 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46 juta.



Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp231 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp462 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp924 juta. Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) pada perdagangan Jumat terpantau di posisi Rp980 ribu per gram atau turun sebesar Rp1.000 ketimbang hari sebelumnya di level Rp981 ribu per gram. Sedangkan emas dunia tergerus usai The Fed berencana menaikkan suku bunga dalam jumlah kecil guna meredam ledakan inflasi di Amerika Serikat (AS).Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 25 November 2022, pembelian emas dengan ukuran dua gram yang dijual di Gedung Antam dipatok sebesar Rp1,9 juta. Untuk emas batangan dengan ukuran tiga gram dibanderol sebesar Rp2,8 juta. Sedangkan emas batangan dengan ukuran lima gram harganya yakni Rp4,7 juta.Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya yaitu Rp9,3 juta. Kemudian untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp23 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp46 juta.Untuk pembelian emas dengan ukuran 100 gram, harganya Rp92 juta. Pembelian emas dengan ukuran 250 gram harganya sebesar Rp231 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 500 gram, harganya Rp462 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 1.000 gram, harganya Rp924 juta.

Sementara itu, harga emas dunia terkoreksi pada pembukaan perdagangan hari ini. Daya tarik emas memudar dan kembali masuk ke pasar saham setelah The Fed mensyaratkan kenaikan suku bunga yang lebih kecil pada Desember 2022.



Harga emas XAU/USD melemah sebanyak 0,03 persen atau 0,44 persen dengan berada pada level USD1.754 per ons pada perdagangan pagi, Jumat, 25 November 2022. Dalam setahun harga emas dunia sudah turun sebesar 1.95 persen.



Pergerakan emas kembali di atas USD1.750 per ons setelah Federal Reserve (The Fed) memberi isyarat dalam risalah pertemuan kebijakan moneter November bahwa itu akan memperlambat laju kenaikan suku bunga yang dimulai pada Desember. Namun, pasar sudah memperkirakan pergerakan 50 basis poin jauh di depan risalah.



"Semua dipertimbangkan, ini bukan minggu yang paling ramai, tetapi risalah FOMC memastikan investor memasuki jeda Thanksgiving dengan sedikit tinggi," kata Analis Pasar Senior Inggris dan Eropa Oanda Craig Erlam.





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ABD)

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id