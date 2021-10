Meski Terkena Pandemi, 2 Industri Ini Sudah Berkontribusi ke Ekonomi Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Perusahaan sektor industri agribisnis, PT Great Giant Pineapple, dan perusahaan industri pengembangan properti PT Pakuwon Jati Tbk dinilai sudah berkontribusi terhadap industri dan ekonomi di Indonesia.Deloitte's Best Managed Companies menilai, kedua perusahaan ini telah berhasil melakukan inovasi meskipun terkena dampak dari pandemi. Adapun pandemi covid-19 memaksa perusahaan untuk mengevaluasi strateginya dalam menjangkau pelanggan agar tetap kompetitif di lingkungan yang berubah dengan cepat.Terkait hal itu, Country Managing Partner Deloitte Indonesia Claudia Lauw mengatakan, kedua perusahaan swasta ini pun diganjar Indonesia's Best Managed Companies yang diselenggarakan pada Agustus lalu. Program global Deloitte's Best Managed Companies, yaitu suatu program penghargaan internasional yang menerapkan proses evaluasi untuk menilai kualitas manajemen bisnis di berbagai bidang termasuk strategi, kecakapan dan inovasi; budaya dan komitmen; serta tata kelola dan keuangan. Evaluasi untuk penghargaan di Indonesia didasarkan pada pengalaman praktis selama lebih dari 25 tahun dalam program penghargaan global yang telah diluncurkan di 37 negara di seluruh dunia."Setahun terakhir ini kita melihat beberapa perusahaan dan bahkan seluruh industri mengalami stagnanasi atau berjalan lambat, tetapi kedua perusahaan ini berhasil menunjukkan kreativitas, inovasi dan fokus pada sumber daya manusia serta tujuan mereka. Di tengah masa sulit, kedua perusahaan tersebut pantas untuk bangga atas konsistensinya menjadi yang terdepan di industri. Selamat kepada para pemenang," ujar dia, dalam keterangan resminya, Senin, 4 Oktober 2021.Perusahaan yang memenuhi syarat program penghargaan ini dievaluasi berdasarkan kecakapan dan praktek manajemen, serta analisis terhadap strategi bisnis dan operasi perusahaan. Kemudian, hasilnya dibandingkan dengan kerangka evaluasi yang diterapkan pada 1.000 perusahaan swasta lainnya di seluruh dunia. Hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan untuk mempertajam strategi perusahaan atau untuk menambah wawasan berharga bagi pertumbuhan bisnis ke depannya.Deloitte Private Leader, Indonesia Ali Mardi Djohardi menambahkan, perusahaan-perusahaan ini ingin belajar dan mengukur kemampuannya dengan beberapa sektor swasta terbaik di dunia. Salah satu manfaat utama program penghargaan Deloitte adalah membuka peluang bagi para pemenang untuk berpartisipasi dalam workshop dan roundtable discussion serta bergabung ke dalam komunitas global perusahaan swasta terbaik. "Kami mengucapkan selamat kepada pemenang perdana Best Managed Companies Indonesia," jelas dia, dalam keterangan tertulisnya, Senin, 4 Oktober 2021."Merupakan suatu kehormatan bagi PT Great Giant Pineapple menerima anugerah penghargaan Best Managed Companies di Indonesia. Kami dengan rendah hati menerima penghargaan ini sebagai pencapaian bagi semua Great People di Great Giant Pineapple yang terus menerus mencontohkan visi dan nilai-nilai kami di dalam kegiatan sehari-hari. Penghargaan ini merupakan bukti bahwa Great Giant Pineapple memiliki praktik manajerial terdepan dan sekaligus mengukuhkan posisi kami sebagai pemimpin dalam industri nanas olahan. Sejalan dengan visi kami, kami akan melanjutkan fokus kami pada kehidupan masyarakat yang bergizi dengan makanan berkualitas yang diproduksi secara berkelanjutan dan inovatif," tambah CEO PT Great Giant Pineapple Iswanto.Sementara itu, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati A. Stefanus Ridwan S., menuturkan, pihaaknya senang bisa menjadi salah satu pemenang Indonesia Best Managed Companies 2021. "Penghargaan ini merupakan bukti keberhasilan model bisnis unggulan kami, yaitu sebagai pengembang properti terdiversifikasi terkemuka di Indonesia. Kami yakin ini akan memacu semangat perusahaan untuk melanjutkan perjalanan menghadapi tantangan baru dan lebih besar ke depan," ujar dia.Pemenang ditentukan oleh sebuah panel juri independen yang terdiri dari perwakilan bisnis dan akademisi. Kriteria pemenang didasarkan pada praktik terbaik dari Best Managed Companies. Juri tahun ini adalah Profesor Agus W. Soehadi Ph.D, Universitas Prasetiya Mulya; Antarina Amir, CEO Highscope Indonesia dan Profesor Ekonomi, Universitas Indonesia; dan Claudia Lauw, Country Managing Partner, Deloitte Indonesia.