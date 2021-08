Pemanfaatan Rig Bersama Percepat Target Pengeboran Lapangan Migas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengapresiasi amandemen kontrak provision of jack up drilling rig atau penggunaan Rig Soehanah secara bersama antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).Kepala Divisi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya SKK Migas, Erwin Suryadi menyampaikan kontrak bersama antara Medco E&P Natuna Ltd, Mubadala Petroleum, Petronas Carigali, Premier Oil Natuna Sea B.V. dan KUFPEC menjadi salah satu upaya untuk mendukung target pengeboran, serta menciptakan efisiensi waktu dan biaya yang akan berdampak pada penerimaan negara yang lebih optimal.Dengan kontrak bersama ini, komitmen kegiatan pemboran 12 sumur pengembangan, satu sumur workover dan lima sumur eksplorasi dapat dipenuhi. Paradigma memanfaatkan rig secara bersama pada hari ini juga memberikan kepastian jadwal pengeboran sebagai salah satu langkah nyata untuk mendukung target satu juta barel per hari (bph) minyak dan 12 miliar standar kaki kubik per hari (bscfd) gas di 2030."Hari ini, kita semua dapat menunjukkan terciptanya kolaborasi yang dapat mempercepat suatu proses dan menciptakan efisiensi," kata Erwin dalam keterangan resmi, Jumat, 6 Agustus 2021.Kontrak bersama ini memberikan manfaat total nilai efisiensi mencapai USD5 juta bagi Medco Natuna E&P Ltd dan USD3,5 juta untuk KKKS lainnya. Strategi pemanfaatan kontrak bersama khususnya untuk peralatan-peralatan rig yang cukup mahal ini merupakan salah satu strategi yang akan dikembangkan ke depan terutama dalam menggairahkan kegiatan eksploitasi dan eksplorasi guna mendukung peningkatan produksi migas nasional secara berkelanjutan.“Pemanfaatan kontrak bersama yang dilakukan untuk pertama kalinya ini, diharapkan dapat dilakukan pada kontrak-kontrak yang lain. Kami mengharapkan dalam implementasinya, agar KKKS dan Vantage menjaga betul penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta protokol kesehatan harus dipenuhi," pungkas Erwin.Sementara, Direktur Utama Medco E&P Indonesia Ronald Gunawan mengatakan Medco E&P dalam menjalankan operasi selalu melakukan efisiensi dalam berbagai aktivitas eksplorasi dan produksi, namun tetap mengutamakan aspek keselamatan dalam menjalankan operasi."Kami berterima kasih atas dukungan SKK Migas, rekan KKKS lain serta pihak mitra sehingga amendemen ini dapat terlaksana," jelas Ronald.(SAW)