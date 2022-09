UMKM Butuh Pendampingan untuk Naik Kelas

baca juga: Menparekraf Motivasi Pelaku UMKM Menghadapi Kondisi Ekonomi





Jakarta: Dana Moneter Internasional atau The International Monetary Fund (IMF) memprediksi Indonesia akan menjadi negara ke-4 dengan ekonomi terbesar di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat pada 2045.Selaras dengan prediksi IMF, menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM pada 2021 mengatakan bahwa 61 persen dari peningkatan ekonomi dan Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang oleh bisnis UKM . Bahkan bisnis UMKM ini menyerap 97 persen dari lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang membutuhkan.Cara mengembangkan bisnis UMKM pun membutuhkan strategi tersendiri. UMKM tak bisa mengandalkan pendakatan trial and error sebagai salah satu cara para pebisnis untuk mengidentifikasi strategi yang tidak berhasil."Tapi pendekatan trial and error ini membutuhkan uang, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit. Jika kita bisa mempercepat proses pembelajaran trial and error ini, maka pebisnis UMKM bisa mengakselerasi pertumbuhan bisnisnya," jelas Global Awards Winning Business Coach sekaligus Founder GRATYO? Practical Business Coaching Yohanes G. Pauly, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 21 September 2022.Dia mengatakan saat ini banyak pihak yang berupaya menggenjot pertumbuhan UMKM baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Salah satu cara yang dipercaya bisa membantu akselerasi adalah dengan business coaching. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bill Gates, Founder dari Microsoft setiap orang butuh seorang Coach dan semua butuh orang yang memberikan masukan (yang jujur)."Dengan cara itu, kita bisa memperbaiki diri. Dengan business coaching, pelaku bisnis bisa menerapkan strategi-strategi praktis yang terbukti berhasil di lapangan, hingga menemukan blind-spot yang selama ini tidak disadari pebisnis yang membuat bisnisnya belum bisa profitable," jelas dia.Sebagai salah satu bentuk kontribusi terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia, GRATYO? Practical Business Coaching yang merupakan business coaching company kelas dunia, menghadirkan kompetisi Indonesia Mencari Founders (IMF). Kompetisi ini bertujuan untuk mencari pemilik bisnis UMKM dan calon entrepreneur untuk di-coaching gratis selama satu tahun agar bisnisnya bisa naik kelas.“Saya percaya bisnis UKM itu bukan Usaha Kecil Menengah, tapi Usaha Kecil Miliaran," ucap seorang entrepreneur, investor, dan content creator, yang juga adalah Managing Principal MD Co dan berkolaborasi di kompetisi Indonesia Mencari Founders, Merry Riana.Managing Principal dari MD. Co dan Managing Principal dari Sovereign’s Capital David Tjokrorahardjo menambahkan bisnis itu butuh transaksi meskipun bisnis bukan hanya tentang transaksi."Kita mau bisnis UMKM Indonesia naik kelas. Makanya kita berkolaborasi membuat Indonesia Mencari Founders ini," jelas dia.Owner dari GRATYO® BusinessVersity Coach Ferry Dafira menambahkan misi utama dari Indonesia Mencari Founders ini adalah agar di 2045 akan ada satu juta UMKM yang bisa naik level dari bisnis skala kecil menjadi bisnis skala menengah yang berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang bisa Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat.