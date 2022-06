RRQ dan PINTU Tekankan Pentingnya Investasi Kripto

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Klub esport Indonesia Rex Regum Qeon (RRQ) bekerja sama dengan platform jual beli dan investasi aset kripto PINTU membagikan pengalaman tentang pentingnya berinvestasi sejak dini, khususnya bagi para gamer.Founder CEO PINTU Jeth Soetoyo mengatakan, kerja sama tersebut merupakan salah satu wujud komitmen untuk memberikan edukasi tentang investasi aset kripto dengan merambah komunitas gamer yang dilakukan bersama RRQ, klub esports yang memiliki komunitas esports terbesar di Indonesia."Industri gaming berkembang sangat pesat seperti halnya industri kripto. Untuk itu, PINTU bersama RRQ menghadirkan campaign Smart Ways to Earn guna merambah komunitas gamer," kata Jeth.Jeth mengajak komunitas gamer memahami investasi kripto dan tidak melupakan pentingnya kesehatan finansial. Pertumbuhan pesat industri game maupun kripto, kata Jeth, harus diimbangi dengan kesadaran terhadap finansial.Berdasarkan laporan yang dikeluarkan We Are Social, per Januari 2022 Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia setelah Filipina yang berada di peringkat pertama dan Thailand di posisi kedua.Dari laporan tersebut 94,5 persen pengguna internet berusia 16-64 tahun di Indonesia bermain video game. Masih dari laporan yang sama, tercatat 68,1 persen pengguna internet usia 16-64 tahun di dunia bermain video game menggunakan smartphone."RRQ bersama PINTU telah mulai membuka perbincangan ringan seputar cryptocurrency sejak tahun lalu untuk memberikan gambaran mengenai kemudahan berinvestasi crypto melalui PINTU dalam rangkaian campaign," kata CEO RRQ Andrian Pauline.Adrian menyebut terdapat kesamaan antara industri game dengan cryptocurrency. Salah satunya digemari oleh anak muda dan bisa diakses secara global. Dalam bermain game, mereka bisa bermain dengan gamer di luar negeri, sama halnya , investor bisa membeli aset yang sifatnya global."Kami juga ingin menekankan bahwa berinvestasi aset crypto sangat mudah. Di aplikasi PINTU investasi bisa dimulai dari Rp11.000 jumlah yang tidak memberatkan bagi para gamer," katanya.