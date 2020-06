Emas Antam Makin Murah di Rp888 Ribu/Gram

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pergerakan harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus melemah. Namun pelemahan ini bisa menjadi pilihan investasi di kala harga emas sedang murah.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 5 Juni 2020, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp888 ribu per gram.Harga emas ini kembali turun Rp1.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya di level Rp887 ribu per gram.Sementara itu, harga pembelian kembali (buyback) emas malah naik ke posisi Rp778 ribu per gram atau menguat Rp2.000 per gram dari sebelumnya di posisi Rp776 ribu per gram.Tak hanya emas, harga perak juga bergerak turun pada perdagangan hari ini. Harga perak dibanderol ke level Rp8.700 per gram atau turun Rp100 dari sebelumnya Rp8.800 per gram.Sebelumnya harga emas dunia rebound lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar melemah dan Wall Street menghentikan reli setelah data perdagangan AS yang suram membayangi angka pasar tenaga kerja yang sedikit positif dan optimisme tentang kebangkitan ekonomi.Mengutip Antara, Jumat, 5 Juni 2020, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Mercantile Exchange, terangkat sebanyak USD22,6 atau 1,33 persen menjadi USD1.727,40 per ons.Emas berjangka anjlok USD29,2 atau 1,68 persen menjadi USD1.704,80 per ons pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah jatuh sebanyak USD16,3 atau 0,93 persen menjadi USD1.734,00 pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB).Sedangkan logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli naik sebanyak 10,3 sen atau 0,57 persen menjadi USD18,061 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli naik sebanyak USD4,5 atau 0,52 persen menjadi USD865 per ons.(AHL)