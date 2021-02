Awal Tahun, Harga Minyak Mentah Indonesia Melesat ke USD53,17/Barel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Pergerakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) pada Januari 2021 merangkak naik USD5,39 menjadi USD53,17 per barel. Kenaikan itu merupakan buntut dari pertemuan negara-negara pengekspor minyak bumi dan sekutu atau OPEC Plus.Mereka menyepakati untuk melanjutkan pemotongan produksi sebesar 7,2 juta barel per hari hingga Maret 2021. "Dimulainya program vaksinasi covid-19 di sejumlah negara diharapkan dapat menurunkan potensi penyebaran virus dan menggerakkan perekonomian kembali," papar Tim Harga Minyak Indonesia dikutip dari Mediaindonesia.com, Selasa, 2 Februari 2021.Kenaikan harga ICP, juga disebabkan komitmen Arab Saudi untuk menambah pemotongan produksi secara sukarela sebesar satu juta barel di Februari dan Maret 2021 sebagai bagian dari OPEC+ Supply Agreement.Selain itu, tingkat kepatuhan OPEC Plus terhadap kesepakatan pemotongan produksi pada Januari 2021 mencapai rata-rata 85 persen, lebih tinggi dibandingkan kepatuhan di Desember 2020 yang mencapai 75 persen. OPEC menyampaikan proyeksi permintaan minyak global pada tahun ini naik 5,9 juta barel per hari menjadi 95,9 juta barel per hari dibandingkan 2020.Adapun faktor lain yang meningkatkan harga minyak internasional yaitu Badan Energi Internasional atau IEA memperkirakan bahwa permintaan minyak global pada 2021 naik 5,5 juta barel per hari menjadi 96,6 juta barel per hari dibandingkan 2020.Laporan IEA pada Januari 2021 menyatakan stok minyak mentah AS per Januari 2021 mengalami penurunan sebesar 16,8 juta barel menjadi 476,7 juta barel dibandingkan stok minyak mentah di Desember 2020.Selain itu, kenaikan harga ICP dipengaruhi optimisme pasar atas pelantikan Presiden AS dan harapan agar pemerintahan yang baru di bawah pimpinan Presiden Joe Biden dapat memberikan tambahan stimulus ekonomi untuk meningkatkan perekonomian negara itu.(Des)