PLN Klaim Tarif Listrik Masih Paling Murah Ketimbang Negara Tetangga

Berikut rincian tarif listrik di ASEAN:

Tarif listrik untuk Thailand adalah Rp1.589 per kWh. Singapura sebesar Rp3.181 per kWh. Filipina sebesar Rp2.589 per kWh. Malaysia sebesar Rp1. 251 per kWh. Vietnam sebesar Rp1.556 per kWh.

Jakarta: PT PLN (Persero) mengeklaim tarif listrik di Indonesia masih murah ketimbang negara kawasan ASEAN , meskipun pemerintah telah memutuskan menaikkan tarif untuk golongan pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 VA per 1 Juli 2022."Kalau di Asia untuk rumah tangga, kita termasuk dua dari bawah," kata Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Syahril dalam diskusi Forum Medan Merdeka 9, Jumat, 17 Juni 2022.Lalu untuk kategori pelanggan Bisnis Menengah-TR, ia menyebutkan Indonesia merupakan yang terendah, yakni Rp1.445 per kWh, Malaysia Rp1.699 per kWh, Thailand Rp1.407 per kWh, Singapura Rp2.280 per kWh, Filipina Rp1.857 per kWh, dan Vietnam Rp1.974 per kWh."Untuk yang di-adjustment itu, kita juga masih rendah. Tarif industri itu kita paling kompetitif,” ujarnya.Adapun, pelanggan Rumah Tangga R2 dengan daya 3.500 VA hingga 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke mulai 1 Juli 2022 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp111 ribu per bulan untuk pelanggan R2 dan Rp346.000 per bulan untuk pelanggan R3.Pelanggan Pemerintah P1 dengan daya 6.600 VA hingga 200 kVA dan P3 tarifnya disesuaikan dari Rp1.444,70 per kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp978 ribu per bulan untuk pelanggan P1 dan Rp271 ribu per bulan untuk pelanggan P3.Pelanggan Pemerintah P2 dengan daya di atas 200 kVA tarifnya disesuaikan dari Rp1.114,74 per kWh menjadi Rp1.522,88 per kWh, dengan kenaikan rekening rata-rata sebesar Rp38,5 juta per bulan.