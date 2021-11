UMKM Didorong Bertransformasi ke Digital Guna Memacu Bisnis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia harus terus dibantu agar laju bisnisnya bisa maksimal seiring peranannya yang begitu besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, tumbuh dan berkembangnya UMKM bisa berdampak positif terhadap upaya pemulihan ekonomi yang kini sedang digencarkan pemerintah.CEO & Presiden Director PT iForte Solusi Infotek Aming Santoso menyampaikan UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Adapun pihaknya memberi dukungan terhadap UMKM untuk tumbuh melalui program iForteprenuer 4.0. Program tersebut diharapkan bermanfaat dan membantu para pelaku UMKM Indonesia."Untuk mengangkat potensi usaha secara lebih maksimal dengan bertransformasi ke platform digital agar bisnis mereka dapat tetap bertahan dan semakin berkembang," kata Aming, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 10 November 2021.Vice President Director Marketing and Sales iForte Silvi Liswanda menambahkan, selain belajar bertransformasi secara digital, iFortepreneur 4.0 diharapkan dapat menjadi kebangkitan nasionalisme bagi pelaku industri UMKM serta masyarakat Indonesia pada umumnya."Terlebih lagi di saat momentum peringatan Hari Pahlawan, para UMKM ini bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk tergerak membangun negeri dengan menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia," jelasnya.Di sisi lain, PT Bank Mandiri (Persero) mengembangkan Rumah BUMN sebagai wadah bagi pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pembinaan. Harapannya agar UMKM dapat naik kelas lewat optimalisasi bisnis hingga digitalisasi.Corporate Secretary Bank Mandiri Rudi As Aturridha mengatakan Rumah BUMN merupakan pengayaan dari Program Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UMKM guna mewujudkan UMKM Indonesia yang unggul dan berkualitas.Bank Mandiri secara aktif memberikan pelatihan dan pembinaan terhadap UMKM binaan perseroan yang tersebar di seluruh Indonesia. "Langkah ini merupakan upaya Bank Mandiri sebagai salah satu insan BUMN untuk meningkatkan kelas bagi UMKM di Indonesia melalui empat tahapan yaitu Go Modern, Go Digital, Go Online dan Go Global," ujar Rudi.Sejak program tersebut dijalankan pada 2017 Bank Mandiri telah membina lebih dari 13.500 UMKM dan mendirikan 22 Rumah BUMN yang tersebar di seluruh Indonesia seperti di kabupaten Kampar sampai Bintuni serta kota besar lainnya yaitu Jakarta, Bogor, Semarang, dan Surabaya.