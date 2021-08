Ekonomi Digital Bakal Tumbuh 800% di 2030, E-commerce Jadi Penopang Utama

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Mega tren ekonomi digital dan teknologi akan terus berkembang sebagai new economy setidaknya hingga 2030. Hal ini Terlihat dari outlook ekonomi global, perkembangan pasar modal, serta kenaikan industri ekonomi digital dan e-commerce Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), pertumbuhan ekonomi digital akan tumbuh 800 persen atau delapan kali lipat di 2030. E-commerce akan memiliki peran paling besar dengan kontribusi mencapai 34 persen, sementara B2B sebesar 13 persen, dan health-tech delapan persen.Komisaris Bursa Efek Indonesia (BEI) Pandu Patria Sjahrir mengatakan besarnya pertumbuhan ekonomi digital didorong oleh adanya pandemi covid-19. Pandemi membuat adaptasi tren konsumsi digital lebih cepat lima tahun dari yang diperkirakan pada industri edukasi, logistik, e-commerce, health-tech, asuransi, dan transaksi investasi."Melengkapi para pelaku usaha ritel tradisional, keberadaan e-commerce kini mulai mengambil porsi yang cukup besar, hingga 10 persen dari total pasar ritel yang mencapai USD300 miliar," ujar Pandu dalam siaran persnya, Minggu, 22 Agustus 2021.Menurutnya, beberapa perusahaan yang terkait ekonomi digital seperti e-commerce saat ini sedang menjalani proses penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO), sehingga semakin meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di pasar modal. Hal ini selaras dengan berkembangnya angka investor di pasar modal Indonesia."Menurut data Bursa Efek Indonesia dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), angka year on year (yoy) investor pasar modal nasional tercatat meningkat sebesar 93 persen menjadi 5,82 juta hingga periode Juli 2021," papar Pandu.Sementara Head of Investment and Advisory Bank DBS Indonesia Djoko Soelistyo menjelaskan, salah satu indikator pesatnya pertumbuhan perusahaan-perusahaan dengan inovasi teknologi yang menjadi bagian dari new economy adalah dari performa NYSE R&D Innovation Index yang telah bertumbuh sebesar 449 persen , jauh diatas performa Nasdaq Index."Perubahan lanskap di era new economy ini sudah disikapi sejak awal oleh DBS Treasures Private Client untuk memanfaatkan peluang baru yang mulai bermunculan. Kami merancang dan merekonstruksi strategi wealth preservation nasabah sesuai dengan perkembangan pasar untuk mengelola kekayaan secara maksimal," pungkasnya.(DEV)