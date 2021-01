Citilink Gandeng Antis Wujudkan Penerbangan Sehat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Maskapai Citilink menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan penerbangan sehat selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.Salah satu langkah tepat yang diambil adalah dengan menggandeng hand sanitizer nomor satu di Indonesia, yaitu Antis dalam bentuk menyediakan spesial New Journey Essentials kepada seluruh penumpang maskapai Citilink."Menggandeng Partner Antis sebagai hand sanitizer terkemuka di Indonesia merupakan bentuk komitmen Citilink dalam mewujudkan penerbangan yang hassle-free dengan mengedepankan kemudahan dan kenyamanan penumpang agar penumpang mendapatkan pengalaman yang berkesan ketika terbang dengan Citilink,” ujar Direktur Niaga Citilink Benny Rustanto, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 6 Januari 2021.Campaign kolaborasi Citilink x Antis bertajuk Terbang Sehat Bersama Citilink x Antis. Dilakukannya upaya ini untuk meningkatkan standar protokol kesehatan di dalam pesawat.Citilink bekerja sama dengan Antis menyediakan New Journey Essentials yang terdiri dari Antis Hand Sanitizer, yang diketahui sebagai pelopor pembersih tangan nomor satu di Indonesia, dan diakui ampuh membunuh 99 persen kuman dan bakteri dalam waktu empat detik.Di dalam personal New Journey Essentials ini juga terdapat Amunizer Vitamin C 1000mg yang berfungsi untuk memelihara daya tahan tubuh di masa liburan, serta Plossa Eucalyptus minyak angin aromatherapy serta medical masker 3ply. Personal New Journey Essentials ini diberikan untuk melindungi, mencegah, dan menjaga kesehatan para penumpang Citilink.Chief Sales & Marketing Officer Enesis Group Ryan Tirta Yudhistira mengapresiasi antusiasme Citilink untuk berkolaborasi dengan Antis. Pihaknya selalu siap berkontribusi memberikan solusi terbaik dalam penerapan perilaku hidup bersih, sehat, dan penerapan atas program Cleanliness, Health, Safety and Environment (CHSE) selama masa liburan."Masyarakat tidak perlu khawatir menggunakan tranportasi udara seperti maskapai Citilink untuk pergi berlibur, karena sudah pasti aman dan nyaman terlindungi, dan tetap sehat setelah kembali liburan," ujar Ryan.Sejalan dengan tema campaign Citilink dan Antis, Angkasa Pura II juga turut mendukung penuh upaya penerapan terbang sehat dan nyaman, sehingga dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat dalam bepergian dengan pesawat.Angkasa Pura II, khususnya di Bandara Soetta, sebagai digital airport telah melakukan berbagai inovasi berbasis teknologi digital yang modern, dan tentunya aman dan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini."Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah baik dari Citilink dan Antis dengan mengutamakan protokol kesehatan bagi para penumpang di masa pandemi ini. Sebagaipengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kami memberi prioritas utama bagi keselamatan, kesehatan & kebersihan," ujar Plt. SM of Branch Communication & Legal KCU Bandara Internasional SoekarnoHatta PT Angkasa Pura II (Persero) Mulyono.(ROS)