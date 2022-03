Harga Emas Antam Turun Rp5.000/Gram

Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Rabu, 23 Maret 2022:

Emas batangan 1 gram Rp 984 ribu.

Emas batangan 10 gram Rp9,37 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,2 juta.

Emas batangan 50 gram Rp46,4 juta.

Emas batangan 100 gram Rp92,6 juta.

Emas batangan 250 gram Rp231 juta.

Emas batangan 500 gram Rp462 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp924 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) terpantau merosot Rp5.000 per gram pada perdagangan hari ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam, harga emas mendarat ke level Rp984 ribu per gram. Sementara itu, harga pembelian kembali emas atau buyback di level Rp887 ribu per gram atau turun Rp5.000 per gram.Dikutip dari Antara, Rabu, 23 Maret 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman April di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD8 atau 0,41 persen, menjadi USD1.921,50 per ons. Emas sangat sensitif terhadap kenaikan suku bunga AS, karena mereka meningkatkan peluang kerugian memegang emas yang tidak memberikan imbal hasil.Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan pembuat kebijakan perlu bergerak secepatnya karena inflasi semakin panas. Dia meningkatkan kemungkinan kenaikan 50 basis poin (bps) pada pertemuan mendatang, mendorong imbal hasil obligasi pemerintah AS naik.