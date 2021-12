Fasilitas GSP Bikin Ekspor RI ke AS Tembus Rp21,16 Triliun, Apa Itu?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Ini produk unggulan GSP Indonesia ke AS:

Karet dan plastik. Kalung dan rantai emas. Barang elektronik. Mesin.

Jakarta: Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat (AS) mencapai USD1,48 miliar atau setara Rp21,16 triliun (Kurs Rp14.300 per USD) pada periode Januari-Mei 2021. Capain ekspor tersebut berkat fasilitas Generalized System of Preference ( GSP ) dari negara Paman Sam."Sementara di periode Januari hingga ke Mei, ekspor dengan menggunakan fasilitas GSP tercatat sebesar USD1,48 miliar," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani dalam 9th US-Indonesia Investment Summit secara virtual, Selasa, 14 Desember 2021.GSP adalah program preferensi penurunan tarif bea masuk yang diterapkan secara unilateral oleh AS kepada negara berkembang, termasuk Indonesia.Fasilitas ini diberikan dalam bentuk pengurangan tarif bea masuk pada sejumlah produk Indonesia yang dinilai kurang berdaya saing di pasar AS dibanding produk yang sama atau sejenis dari negara lain di pasar AS."Mewakili sektor bisnis Indonesia kami sangat mengapresiasi perpanjangan program ini dalam memfasilitasi pemulihan ekonomi antar kedua negara pascapandemi," ungkapnya.Pada Januari-Agustus 2020, total ekspor Indonesia ke AS yang menggunakan fasilitas GSP mencapai USD1,9 miliar. Sementara pada 2019, ekspor Indonesia yang menggunakan fasilitas GSP tercatat USD2,61 miliar atau setara 13,1 persen dari total ekspor Indonesia ke AS yakni USD20,15 miliar.Sementara itu, Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyebut nilai ekspor produk Indonesia ke AS melalui fasilitas GSP tak sebanding dengan keuntungan yang diraih Vietnam atas perang dagang.Adapun Vietnam membukukan keuntungan ekspor sebesar 30 persen sedangkan Indonesia hanya meraih di bawah satu persen. Baru setelah pandemi merebak pada 2020 lalu, ekspor Indonesia ke AS mulai tumbuh signifikan hingga 17 persen."Perang dagang AS-Tiongkok tidak memberikan keuntungan yang besar untuk pertumbuhan ekspor Indonesia," ungkap Shinta.