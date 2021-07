Update Hari Ini, Harga Emas Antam Dibanderol Rp932 Ribu/Gram

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) melambung sebesar Rp5 ribu per gram pada pembukaan perdagangan hari ini.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 1 Juli 2021, harga emas naik Rp5 ribu per gram dari posisi Rp927 ribu per gram menjadi Rp932 ribu per gram.Serupa harga pembelian kembali emas atau buyback juga naik Rp5.000 per gram atau dibanderol di kisaran Rp827 ribu per gram dari harga sebelumnya Rp822 ribu per gramSementara itu, harga perak naik Rp150 atau dibanderol di kisaran Rp13.050 per gram. Namun demikian harga dan ketersediaan stok bisa berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per 1 Juli 2021:1. Emas batangan 1 gram Rp932 ribu.2. Emas batangan 2 gram Rp1,80 juta.3. Emas batangan 3 gram Rp2,68 juta.