5 Berita Terpopuler Ekonomi, dari Holding Ultra Mikro hingga Listrik Jakarta Makin Andal

1. Pembentukan Holding Ultra Mikro Tak Hilangkan Kendali Pemerintah

2. Kapuas Hulu Kekurangan 30 Ribu Ton Beras/Tahun

3. PLN Klaim Listrik Jakarta Semakin Andal

4. Harga CPO di Jambi Turun Rp1.281/Kg

5. Pembukaan Kembali Pariwisata Bali Bergantung Kondisi Covid-19

Jakarta: Berita -berita terpopuler ekonomi Medcom.id yang menjadi sorotan pembaca pada Minggu, 20 Juni 2021 salah satunya yakni perihal pembentukan holding ultra mikro.Selain itu, ada beberapa berita lainnya yang juga dilirik. Di antaranya yakni kelistrikan di Jakarta semakin andal, hingga Kapuas Hulu kekurangan 30 ribu ton beras per tahun.Berikut lima berita terpopuler ekonomi Medcom.id pada Minggu, 20 Juni 2021:Pembentukan holding ultra mikro (UMi) yang melibatkan tiga entitas BUMN yakni PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dinilai tidak akan mengurangi atau menghilangkan kendali pemerintah. Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto mengatakan, holding justru akan memperkuat tiga perusahaan itu dalam membangun pondasi ekonomi nasional di masa mendatang.Baca selengkapnya di sini Dinas Pertanian dan Pangan (Distan) Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat setiap tahun kekurangan sekitar 30 ribu ton beras. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian Distan Kabupaten Kapuas Hulu Abdul Samad mengatakan setiap tahun daerahnya masih kekurangan sekitar 30 ribu ton beras, hal tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor.Baca selengkapnya di sini PT PLN (Persero) mengeklaim listrik DKI Jakarta semakin adal dengan dioperasikannya Gas Insulated Substation (GIS) 150 kV Antasari dan Jaringan Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 kV CSW II/Antasari-Incomer (Kemang-Duren Tiga).General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Barat (UIP JBB), Ratnasari Sjamsuddin mengatakan, pengoperasian infrastruktur kelistrikan yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan ini akan memperkuat keandalan pasokan listrik Jakarta. Khususnya untuk wilayah Kemang, Antasari, Senayan, hingga Sudirman, serta untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik yang tinggi di Jakarta.Baca selengkapnya di sini Harga crude palm oil (CPO) di Jambi pada periode 18-24 Juni 2021 mengalami penurunan cukup signifikan sebesar Rp1.281 kilogram (kg) atau dari Rp10.262 per kg menjadi Rp8.981 per kg. Begitu juga dengan inti sawit dan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.Panitia Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi, Putri Rainun, dikutip dari Antara, Minggu, 20 Juni 2021 menjelaskan bahwa hasil yang ditetapkan tim perumus harga CPO, TBS dan inti sawit di Jambi pada periode kali ini yaitu harga TBS juga turun Rp214 per kg atau dari Rp1.873 per kg menjadi Rp1.659 sedangkan harga inti sawit turun Rp204 per kg dari Rp6.537 menjadi Rp6.333 per kg.Baca selengkapnya di sini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan pembukaan kembali pariwisata Bali bergantung pada kondisi covid-19 di Bali dan nasional. Pasalnya, sektor pariwisata tidak bisa bangkit sepenuhnya jika angka covid-19 masih tinggi dan belum bisa terkendali. "Namun sekali prakondisi yang dibutuhkan untuk kita bisa membuka Bali dan mendapatkan keputusan positif terletak pada situasi dan kondisi terkini covid-19 baik di Bali maupun secara nasional dan di Bali," kata Sandiaga dalam unggahan video di akun instagram, Minggu, 20 Juni 2021.Baca selengkapnya di sini (AHL)