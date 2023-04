Emas Antam Terkoreksi, Enaknya Beli atau Jual?

baca juga: Kemilau Emas Antam Meredup Jelang Lebaran

Melansir laman Logam Mulia, berikut harga pecahan emas batangan Antam pada Selasa pagi:

Harga emas dunia tergelincir





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Selasa pagi, 18 April 2023 turun Rp12 ribu per gram menjadi Rp1,054 juta per gram.Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam Selasa, 18 April 2023, turun Rp12 ribu per gram yakni senilai Rp948 ribu per gram. Penurunan harga emas mengikuti harga minyak dunia yang terkoreksi.Harga emas 0,5 gram: Rp577 ribu.Harga emas 1 gram: Rp1,054 juta.Harga emas 2 gram: Rp2,052 juta.Harga emas 3 gram: Rp3,058 juta.Harga emas 5 gram: Rp5,074 juta.Harga emas 10 gram: Rp10,070 juta.Harga emas 25 gram: Rp25,012 juta.Harga emas 50 gram: Rp49,905 juta.Harga emas 100 gram: Rp99,690 juta.Harga emas 250 gram: Rp248,837 juta.Harga emas 500 gram: Rp497,375 juta.Harga emas 1.000 gram: Rp994,6 juta.Harga emas kembali tergelincir pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) membukukan kerugian untuk hari kedua berturut-turut karena dolar AS menguat.Kendati demikian harga emas dunia masih bertahan di atas level psikologis USD2.000 per ounce setelah komentar hawkish pejabat Federal Reserve tentang kenaikan suku bunga memicu aksi ambil untung.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman pada bulan Juni di Divisi Comex New York Exchange, jatuh USD8,80 atau 0,44 persen menjadi USD2.007,00 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD2.028 per ounce dan terendah sesi di USD1.993,40 per ounce.