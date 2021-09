Pertumbuhan EBITDA Pos Indonesia Sebesar 81% & Net Income 720%, 275 Tahun Pos Membangun Negeri

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi (Foto:Dok)



Pertengahan 2021, pertumbuhan EBITDA Pos Indonesia sebesar 81 persen dan Net Income sebesar 720 persen

(ROS)

Jakarta: Bertepatan dengan hari ulang tahun Pos Indonesia yang ke 275 pada 26 Agustus 2021, Pos Indonesia merayakannya dengan mengangkat tema “275 Tahun Pos Membangun Negeri.”Sejak 275 tahun lalu, layanan Pos di Indonesia telah banyak melakukan transformasi supaya tetap bertahan menghadapi perubahan dan disrupsi yang terjadi baik di industri kurir dan logistik maupun industri keuangan di Tanah Air.Eksistensi Pos Indonesia tidak terlepas dari kemampuan bertahan hidup dengan terus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun demikian, bertahan hidup saja tidaklah cukup."Pos Indonesia ingin lebih baik dari itu, ingin lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, ingin lebih baik dari para kompetitor supaya Pos Indonesia menjadi pilihan utama bagi pelanggan dan masyarakat," kata Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.Memasuki tahun 2021 dengan kepengurusan Direksi Pos yang baru, yang diangkat pada September 2020, Pos Indonesia mulai melakukan transformasi. Sejumlah perubahan tersebut diformulasikan ke dalam 7 transformasi yaitu:Termasuk di dalamnya adalah integrasi financial platform dengan Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) yaitu standarisasi pembayaran menggunakan metode QR code agar proses transaksi menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.Memperkenalkan kepada masyarakat dan pelanggan tentang layanan Pos melalui mobile apps baik untuk layanan jasa kurir maupun untuk layanan jasa keuangan inklusi.Dengan melakukan simplifikasi proses operasi melalui digitalisasi New IPOS.Digitalisasi dan otomatisasi administrasi perkantoran (e-Office), di mana saat ini telah menggunakan Nota Dinas Elektronik sebagai pengganti surat menyurat fisik yang lebih mempercepat proses penyampaian informasi, simple, dan efisien.Dengan menerapkan New Performance Management System yang memberikan penilaian kepada karyawan yang terintegrasi dengan bisnis sehingga penilaian diberikan berbasis kinerja, transparan dan terbuka.Dengan melakukan restrukturisasi Regional dan UPT dengan pertimbangan kebutuhan bisnis yang membutuhkan percepatan dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan persaingan.Budaya Perusahaan adalah cerminan perilaku karyawan dan citra Perusahaan baik di lingkungan internal maupun eksternal Perusahaan yang dirumuskan dalam akronim AKHLAK yang merupakah singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.Ketujuh program transformasi ini secara bertahap telah menampakkan hasil. Poin Product & Channel Transformation yang langsung dirasakan oleh customer dibuktikan dengan diluncurkannya dua aplikasi mobile yaitu PosPay untuk Layanan Keuangan dan PosAja untuk layanan Kurir.Kedua aplikasi ini diharapkan dapat membatu memudahkan dan mendekatkan pelayanan Pos Indonesia kepada masyarakat.Bekerja bagus (good) saja tidak cukup. Apalagi bekerja biasa-biasa saja. Supaya bisa menang, kita bisa juara harus great, yaitu harus melakukan hal besar "Good is not enough, you have to be great.""Kita ini keluarga besar, termasuk semua Anak Perusahaan dan Afiliasi, kita harus bergandengan tangan dengan erat mendorong Perusahaan untuk maju," ucap Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi.Harus ada sense of crisis, yaitu rasa berada pada situasi krisis, harus waspada, jangan terlena menghadapi situasi persaingan yang begitu ketat dan perubahan perilaku pelanggan yang semakin harus diberikan pelayanan terbaik."Saya yakin jika kita hadapi secara bersama-sama gerakan besar akan bisa kita lakukan menuju Pos Indonesia yang lebih baik, tentunya kita jangan lupa dengan nilai-nilai AKHLAK sebagai Budaya Perusahaan sebagaimana saya sebutkan di atas," ucapnya.Dalam rangka 275 Tahun Pos Membangun Negeri, Pos Indonesia juga melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Business, Operational Excellent, dan Charity yang disingkat BOC.Pada aktivitas Business Pos Indonesia melakukan sejumlah hal:Merupakan rebranding untuk aplikasi layanan kurir yang merupakan pengembangan dari aplikasi QposinAja.Merupakan rebranding dan digitalisasi layanan jasa keuangan yang semakin lengkap fitur-fiturnya dan memudahkan pelanggan untuk bertransaksi melalui smartphone nya. Di dalamnya juga terdapat layanan Syariah yang dapat menerima zakat, infaq, dan shodaqoh bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional.Pada aktivitas Operational Excellent Pos Indonesia meliputi:1. Implementasi New IPOS di bulan Agustus 2021 ini 100 persen2. Peresmian perpindahan aktivitas operasional SPP Jakarta dari Jakarta Pusat ke Jakarta Timur.3. CharitySebagai bentuk kepedulian sosial kepada sesama, baik itu kepada karyawan, pensiunan,maupun masyarakat umum.Aktivitas charity yang telah dilakukan di antaranya:1. Donor darah di semua wilayah Regional yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI).2. Vaksinasi covid-19 untuk karyawan, pensiunan, dan masyarakat umum yang bekerja sama dengan rumah sakit, puskesmas, dan dinas kesehatan setempat. Kegiatan vaksinasi ini juga akan dilanjutkan di sejumlah kantor pos secara berkelanjutan yang berkoordinasi dengan Dapenpos pada saat pengambilan uang pensiun.3. Memberikan perhatian kepada para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam melawan covid-19 yang bertugas di rumah sakit, puskesmas, lokasi isolasi mandiri dan di fasilitas kesehatan lainnya dalam bentuk pengiriman paket buah-buahan yang bekerja sama dengan pedagang buah lokal yang di koordinir oleh masing-masing Kepala Regional di lokasi Kantor Pos yang ditunjuk.