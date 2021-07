Kopi Bengkulu Merambah Kazakhstan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia dikenal memiliki banyak jenis kopi dan terkenal di sejumlah negara. Kini giliran kopi Bengkulu melalui Bencoolen Coffee merambah Kazakhstan.Influencer global asal Kazakhstan Dayana Assembayeva ditunjuk sebagai brand ambassador agar kopi Bengkulu itu mudah dikenal.Mantan Duta Besar RI untuk Kazakhstan Rahmat Pramono sempat mengundang Dayana ke Rumah Budaya KBRI Nur Sultan. Di sana Dayawan ingin belajar lebih banyak tentang Indonesia agar mampu memperkenalkan kopi Bengkulu kepada publik Kazakhstan.Kopi Bengkulu sebelumnya berhasil memperoleh 3 kategori penghargaan yakni Bronze, Silver dan Gold pada Kejuaraan Kopi Internasional AVPA (Agency for the Valorization of the Agricultural Products) di Perancis. Melalui salah satu kopi terbaik Indonesia, diharapkan menjadi langkah awal untuk menjalin hubungan bilateral yang berkelanjutan.Selain Kazakhstan, sejumlah outlet akan dibukan di Shanghai, Houston USA, Milan, dan negara lainnya. Sebelumnya kopi ini sudah merambah Kubang Kerian, Kuala Trengganu dan Putra Jaya Malaysia.Rusia juga menjadi negara incaran, dengan kecakapan bahasa Rusia Dayana, diharapkan memudahkan kopi Bengkulu merambah Rusia.Duta Besar RI untuk Kazakhstan Fadjroel Rachman mengapresiasi kepedulian Dayana yang mendukung kopi Indonesia merambah negaranya bersama KBRI di Kazakhstan.“Thank you very much miss Dayana. We are honoured as Indonesian that you love our Bencoolen Coffee” tulis Fadjroel dalam kolom komentar Instagram @demi.demik dalam unggahan Dayana bersama Bencoolen Coffee.Selain biji kopi Bengkulu, berbagai macam kopi Arabika tanah air yang terkenal dari Sabang sampai Merauke juga dibawa, yakni Arabika Gayo, Mandailing, Sidikalang, Semendo, Java Ijen, Bali Kintamani dan Flores agar pilihan biji kopi semakin bervariasi di Kazakhstan.Bencoolen berharap kolaborasi dengan Dayana dapat mendorong masyarakat Indonesia untuk terus berkarya dan berjuang untuk negeri dari segi apapun. Kali ini Bencoolen mengawalinya dengan perlebar kesempatan produk Kopi asal Bengkulu untuk semakin dikenal di kancah luar negeri dan merambah pasar kopi retail Internasional.Sebagai langkah lanjut, Bencoolen bekerjasama dengan KBRI adakan Ngopi Bareng Dayana pada 10 Juli 2021 agar Bencoolen Coffee dikenal di Kazahstan. Coffee session akan dibuka Gubernur Bengkulu dan Duta Besar RI untuk Kazakhstan secara hybrid offline dan virtual.(FZN)