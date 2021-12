Peningkatan Digitalisasi Diharapkan Bisa Dorong Pendapatan per Kapita RI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(DEV)

Jakarta: Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai dampak digitalisasi yang dirasakan oleh negara bisa berbeda-beda. Meskipun beberapa negara mendapatkan kenaikan pendapatan per kapita akibat adanya digitalisasi ini, namun sejumlah negara lain justru tidak mendapatkan kenaikan yang sama.Ekonom Senior CORE Indonesia Hendri Saparini mengatakan, salah satu negara yang belum merasakan dampak digitalisasi terhadap kenaikan GDP per kapita adalah Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan penurunan status Indonesia dari negara upper middle income country yang kini menjadi lower middle income country."Artinya ada banyak faktor-faktor lain yang harus menjadi catatan kita agar apa yang terjadi atau digitalisasi yang cepat memberi manfaat yang signifikan. Misalnya kalau kita lihat di Indonesia pemanfaatannya kita tahu lebih untuk kegiatan sosial, entertainment, dan sebagainya," kata dia dalam video conference, Rabu, 29 Desember 2021.Ia menambahkan, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih pasti agar mampu mendorong kenaikan digitalisasi ini lebih berdampak kepada perekonomian . Jika bisa dimanfaatkan dengan baik, menurut dia, penetrasi digital ini bisa mendorong kenaikan pendapatan per kapita tanpa memperlebar kesenjangan."Perlu ada perubahan mindset, perubahan strategi kebijakan agar peningkatan penetrasi internet diikuti dengan peningkatan kue ekonomi yang lebih besar di semua kelompok masyarakat, sehingga pendapatan per kapita meningkat tetapi juga kesenjangan tidak bertambah," ungkapnya.Ia mengungkapkan, pertumbuhan e-commerce di Indonesia juga luar bisa pesat dibarengi dengan kenaikan penggunanya yang merupakan salah satu tertinggi di dunia. Namun keberadaan e-commerce ini baru dimanfaatkan untuk jasa perdagangan saja, terlebih masih banyak barang impor yang diperjualbelikan di dalamnya."Bagaimana kita perlu ada strategi yang lebih komprehensif sehingga kalaupun e-commerce meningkat, maka akan mendorong permintaan bawah tidak hanya untuk produk-produk konsumsi tapi kita berharap memperbaiki juga struktur ekonomi dan struktur industri," pungkas dia.