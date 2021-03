Sandiaga: Wisatawan Domestik Bisa Selamatkan 34 Juta Lapangan Kerja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno fokus menggarap potensi wisatawan domestik untuk membangkitkan kembali pariwisata nasional. Wisatawan domestik diyakini bisa menyelamatkan 34 juta lapangan pekerjaan.Ia menyebut, sebelum pandemi Indonesia lebih fokus dalam menggenjot kedatangan wisatawan mancanegara. Tercatat, pada 2018 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebanyak 15,8 juta dan naik menjadi 16,1 juta pada 2019. Sedangkan pendapatan devisa Indonesia pada 2018 sebanyak USS16,4 miliar dan USD17,6 miliar pada 2019.Sayangnya, angka ini kemudian turun drastis, pada kurun waktu 2019-2020. Pada 2020, jumlah wisatawan mancanegara turun 75 persen menjadi empat juta. Sedangkan wisatawan nusantara turun 30 persen dari 282.925.854 menjadi 198.246.000 orang."Indikator pariwisata 2019-2020, jadi jeblok semuanya. Di 2020, 75 persen drop, wisatawan nusantara 30 persen, proyeksinya juga 2021 doesn't look good. Kita terlalu asyik untuk mengejar jumlah wisatawannya tapi terkadang kita terlupa dengan wisatawan domestik yang kita miliki," kata Sandiaga dalam keterangan resminya, Minggu, 7 Maret 2021.Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menyadari potensi wisatawan domestik juga besar. Indonesia memiliki 55 juta lebih orang kelas menengah atas yang mampu menyaingi kualitas wisatawan mancanegara.Efek pandemi juga telah mengubah pola pikir sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Ditutupnya akses kedatangan wisatawan mancanegara bisa diakali dengan menggenjot dengan wisatawan nusantara. Hal ini juga dilakukan demi menyelamatkan para pelaku usaha pariwisata di Indonesia."Karena our border is still closed, karena itu tentunya akan kita gantikan dengan wisnus dengan pendekatan-pendekatan out of the box, supaya kita bisa mempertahankan 34 juta lapangan pekerjaan yang ada di sektor parekraf, 12 juta-13 juta di pariwisata dan 21 juta-22 juta di ekonomi kreatif," ungkapnya.(DEV)