Bendungan Way Sekampung Dukung Produktivitas Pertanian Lampung

Bandarlampung: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan beroperasinya Bendungan Way Sekampung dapat mendukung produktivitas pertanian di provinsi tersebut karena ada jaminan sumber daya air tambahan."Dengan adanya Bendungan Way Sekampung ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian di Lampung, karena ada jaminan sumber daya air tambahan," ujar Plt Asisten Perekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi dikutip dari Antara, Kamis, 2 September 2021.Menurut dia , pertumbuhan produktivitas pertanian di Lampung dapat terjadi akibat adanya perluasan penyediaan air bagi petani."Sebelumnya hanya dari Bendungan Batutegi, dan petani untuk mengairi lahan harus bergantian, dengan adanya tambahan air dari Bendungan Way Sekampung ini harapannya tidak bergiliran lagi petani ketika mau mengairi lahan," katanya.Ia mengatakan selain memberi jaminan tambahan air bagi lahan pertanian, Bendungan Way Sekampung pun berpotensi menambah areal tanam akibat adanya perluasan irigasi."Potensi perluasan areal tanam bisa terjadi karena perluasan irigasi di Way Rumbia, dan ini pun diharapkan dapat menaikkan indeks pertanaman (IP) dari rata-rata saat ini 1,67 bisa menjadi 2," katanya.Potensi peningkatan produksi pertanian di Lampung dengan adanya Bendungan Way Sekampung pun dikatakan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung, Alexander Leda."Bendungan Way Sekampung ini memiliki manfaat juga bagi bidang pertanian karena mampu mengalirkan air melalui aliran irigasi dengan luas 55.373 hektare," ujar Alexander Leda.Ia mengatakan adapula potensi penambahan luas area baru seluas 17.334 hektare, yang saat ini baru terealisasi 5.000 hektare."Ada pula tambahan rencana pengembangan 17.334 hektare luas area baru termasuk Bendung Jabung. Jadi bila dahulu hanya ada dua kali musim tanam sekarang bisa tiga kali tanam dengan indeks pertanaman naik dari 275 hingga 300," katanyaMenurut dia, dukungan pemenuhan kebutuhan air melalui Sekampung sistem sejumlah daerah mendapatkan manfaat pertanian melalui irigasi yang ada."Yang mendapatkan manfaat atas adanya irigasi sawah ini Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, dan Kota Metro," ujarnya pula.Diketahui Bendungan Way Sekampung yang dibangun dengan tipe urugan batu dan inti tegak memiliki spesifikasi yakni memiliki tinggi 47 meter, panjang 365 meter, lebar puncak bendungan 12 meter, daya tampung total mencapai 68,06 juta meter kubik dan luas genangan hingga 800 hektare.(SAW)