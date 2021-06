Blok South Jambi B Perdana Alirkan Gas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Wilayah Kerja (blok) South Jambi B yang dioperatori oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) SKK Migas Jindi South Jambi B Co. berhasil mengalirkan gas perdana (gas in) yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri dan pembangkit PLN di Jambi.Pada tahap awal, gas yang dialirkan sebanyak dua juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan akan ditingkatkan secara bertahap menjadi maksimal 12 MMSCFD.Sekretaris Satuan Khusus Kegiatan Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Taslim Yunus mengatakan, gas in ini menunjukkan proyek sudah dapat diselesaikan 100 persen meskipun dikerjakan di tengah tantangan pandemi "Karena itu kami mengapresiasi penyelesaian proyek pada saat pandemic covid seperti saat ini, sehingga dapat membantu perputaran roda perekonomian dan keterlibatan para pengusaha nasional dan daerah di proyek tersebut,” kata Taslim dalam keterangan resmi, Senin, 28 Juni 2021.Proyek ini menambah produksi gas secara nasional dan memberikan kontribusi pada upaya peningkatan produksi migas di 2021. Proyek first gas in KKKS Jindi South Jambi B merupakan satu dari 12 proyek yang ditargetkan onstream atau beroperasi di 2021. Dengan realisasi proyek ini, SKK Migas bersama KKKS telah berhasil menyelesaikan tujuh proyek.“Keberhasilan ini tentu akan semakin memperkuat keyakinan kita semua bahwa cita-cita 2030 untuk produksi minyak satu juta barel dan 12 BSCFD dapat diwujudkan,” ujar Taslim.Adapun pengaliran gas dimulai melalui fasilitas gas yang dioperasikan PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) melalui metering station di Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Penjual gas yang ditunjuk adalah PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) melalui anak usahanya PT Energasindo Heksa Karya (EHK), telah mendapat alokasi gas dari Kementerian ESDM hingga 2040.Fasilitas yang berada di metering station Sekernan ini merupakan station penerima aliran gas yang berasal dari Teluk Rendah Gas Plant (TRGP) yang berada di Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari dan telah dilakukan reaktivasi seluruh fasilitasnya. TRGP tersebut secara keseluruhan memiliki kapasitas yang bisa menampung Gas sebesar 30 MMSCFD dan condensate sebesar 1.000 Bbls per hari.TRGP menerima aliran yang berasal dari lapangan Geger Kalong (GK) dalam hal ini sumur GK-5 yang berada di Kecamatan Maro Sebo Ulu serta lapangan Hari dalam hal ini sumur Hari-1, Hari-2 dan Hari-6 yang berada di Kecamatan Mersam. Kedua lapangan tersebut secara administrasi berada di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.Untuk saat ini, alokasi gas yang disalurkan melalui PT TGI dan diterima oleh PT EHK sebesar 2 MMSCFD yang berasal dari dua sumur yaitu GK-5 dan Hari-2 yang masing-masing berproduksi sebesar satu MMSCFD. Kapasitas produksi nantinya akan terus ditingkatkan melalui sumur Hari-1 dan Hari-6 sampai dengan enam MMSCFD dan ditingkatkan selanjutnya menjadi 12 MMSCFD sesuai dengan kapasitas metering station Jindi di Sekernan.(DEV)