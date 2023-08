Buyback Emas Antam Merosot Rp7.000/Gram

Harga emas dunia

Jakarta: Harga emas antam pada perdagangan hari ini terkoreksi. Harga emas antam satu gram berada pada posisi Rp1.071 ribu per gram atau turun sebesar Rp7.000 per gram.Sementara itu, melansir laman Logam Mulia Antam, Rabu, 2 Agustus 2023, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam turun Rp7.000 per gram menjadi sebesar Rp950 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya sebesar Rp10,24 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,4 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp50,7 juta.Berikut rincian harga emas per Rabu, 2 Agustus 2023:0,5 gram Rp585 ribu.1 gram Rp1,071 juta.2 gram Rp2,086 juta.3 gram Rp3,109 juta.5 gram Rp5,159 juta.10 gram Rp10,240 juta.25 gram Rp25,437 juta.50 gram Rp50,755 juta.100 gram Rp101,390 juta.250 gram Rp253 juta.500 gram Rp505,8 juta.1.000 gram Rp1,011 miliar.Harga emas berjangka merosot lebih dari satu persen pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), terbebani oleh dolar AS yang lebih kuat dan kenaikan imbal hasil obligasi, sementara investor menantikan lebih banyak data ekonomi AS minggu ini yang dapat mempengaruhi sikap kebijakan Federal Reserve.Mengutip Investing.com, Rabu, 2 Agustus 2023, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange anjlok USD30,40 atau 1,5 persen menjadi menetap di USD1.978,80 per ons, setelah menyentuh tertinggi sesi di USD2.004,40 dan terendah sesi di USD1.978,30. Indeks dolar naik 0,5 persen ke level tertinggi tiga minggu terhadap para pesaingnya, membuat emas lebih mahal bagi pemegang mata uang lainnya.