BRIAPI Awards 2021, Bentuk Apresiasi BRI terhadap Mitra dan Tenaga Pemasar

Jakarta: BRIAPI, Layanan open banking milik BRI mencatatkan pertumbuhan triple digit pada penghujung 2021. Pencapaian ini didapat berkat kinerja dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Sebagai bentuk apresiasi pertumbuhan, BRIAPI menyelenggarakan BRIAPI Awards 2021 sebagai wujud apresiasi atas pencapaian tersebut.BRIAPI merupakan teknologi Application Programming Interface (API) yang dikembangkan oleh BRI untuk menyederhanakan dan mempercepat proses integrasi produk dan layanan BRI dengan berbagai aplikasi front-end dengan lebih aman. Tujuannya untuk membuka gerbang kolaborasi dan mendukung pembangunan ekonomi digital Indonesia.Sepanjang tahun 2021, BRIAPI mencatatkan sales volume mencapai Rp174,5 triliun, atau bertumbuh 305,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, triple digit growth ini juga dicapai oleh BRIAPI dalam jumlah transaksi dan fee-based income (FBI). Hingga kuartal ke IV 2021, telah terjadi lebih dari 226 juta transaksi melalui BRIAPI, melonjak 156,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, dan menghasilkan Rp45,6 miliar fee-based income.Direktur Digital dan Informasi Teknologi BRI Indra Utoyo menjelaskan pencapaian yang didapat merupakan buah dari hasil kerja keras rekan-rekan BRILiaN tenaga pemasar BRIAPI, serta kerja sama dengan seluruh mitra. BRIAPI kini telah menjangkau lebih dari 386 perusahaan mitra di seluruh Indonesia, baik perusahaan digital seperti e-commerce, fintech, ride hailing, API enabler, health tech, hingga perusahaan non digital seperti institusi pendidikan dan lembaga pemerintahan.Sebagai bentuk apresiasi kinerja kepada Kantor Cabang dan Kantor Wilayah BRI serta berbagai mitra pengguna BRIAPI, BRI memberikan apresiasi dalam BRIAPI Awards 2021. Acara ini dilakukan secara daring melalui Zoom yang dihadiri oleh Indra Utoyo, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, perwakilan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah BRI dari seluruh Indonesia selaku tenaga pemasar, serta mitra BRIAPI.Penghargaan kepada mitra pengguna BRIAPI diberikan kepada Universitas Galuh Ciamis, atas capaiannya dalam penggunaan BRIAPI tertinggi selama tahun 2021. Universitas Galuh Ciamis memanfaatkan beberapa produk API dari BRIAPI untuk penyediaan layanan akses pembayaran baik budget maupun non-budgeter, hingga pembayaran berbagai komponen biaya kuliah.Penghargaan juga diberikan kepada kantor cabang dan kantor wilayah BRI dengan jumlah mitra terbanyak dengan nominasi Best Branch Office dan Best Regional Office BRIAPI 2021 Best Branch Office BRIAPI 2021 jatuh kepada Kantor Cabang Mall Ambassador, sedangkan Best Regional Office diberikan kepada Kantor Wilayah Jakarta 3. Selain itu, juga terdapat kategori baru yakni penghargaan untuk Best BRIAPI Marketer untuk mengapresiasi tenaga pemasar BRIAPI secara personal, yang diberikan kepada Taufik Sofiana, RM Dana Kantor Cabang Ciamis."Berbagai capaian ini merupakan wujud komitmen BRI dalam memberikan layanan perbankan digital terbaik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Diharapkan nantinya BRIAPI dapat turut memajukan perekonomian Indonesia melalui ekosistem digital yang mumpuni," kata Indra.