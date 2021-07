Meski PPKM, Harga dan Stok Bahan Pokok Dijamin Stabil

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi memastikan harga dan ketersediaan barang pokok tetap stabil seiring dengan perpanjangan PPKM level tiga dan empat di beberapa daerah."Kalau kita lihat semua harga barang barang sebenarnya baik," kata Lutfi dalam konferensi pers daring, Senin, 26 Juli 2021.Ia menyebutkan, harga beras premium dan medium stabil masing-masing di hargaa Rp12.300 dan Rp10.300 per kilogram (kg) pada 23 Juli 2021. Posisi harga yang stabil juga terjadi pada gula pasir yakni sebesar Rp13 ribu per kg pada 23 Juli 2021.Untuk harga minyak goreng seperti minyak goreng curah, kemasan sederhana, dan minyak goreng kemasan premium diklaim Lutfi juga masih dalam posisi stabil.Meskipun harga minyak goreng curah pada 23 Juli 2021 mengalami peningkatan 0,75 persen menjadi Rp13.400 per liter bila dibandingkan dengan harga 16 Juli 2021 yang sebesar Rp13.300 per liter. Lutfi bilang harga tersebut masih dalam batasan wajar.Begitu juga dengan harga daging sapi, Kementerian Perdagangan mencatat harga daging sapi pada 23 Juli 2021 turun menjadi Rp126.600 per kg."Kalau perbandingan dengan minggu lalu terjadi penurunan Rp300 dari Rp126.900 pada 16 Juli. Kalau dibandingkan bulan lalu antara Rp125.700 menjadi Rp126.600. Jadi kenaikan 0,72 persen atau Rp900. Artinya stabil," tuturnya.Lalu untuk harga daging ayam, Lutfi melanjutnya terjadi peningkatan tipis. Pada 16 Juli 2021 harga daging ayam Rp33.500 per kg. Sementara pada 23 Juli 2021 menjadi Rp33.700 per kg."Untuk telur ayam ras juga terjadi kenaikan sedikit dari Rp25.700 menjadi Rp26.200 pada 23 Juli lalu," imbuhnya.Kemudian untuk harga bawang merah, Lutfi menambahkan harga per 23 Juli 2021 juga stabil. Menurutnya, kalau terjadi peningkatan harga tidak terlalu ekstrem. Peningkatan harga pada bawang merah lebih disebabkan oleh cuaca ekstrem yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada 23 Juli 2021 harga bawang merah sebesar Rp33.300 per kg.Harga kedelai juga stabil yaitu di level Rp12.500 per kg per 23 Juli 2021. Harga bawang putih juga menurutnya stabil meski mengalami kenaikan dua persen. Pada 23 Juli 2021 harga bawang putih Rp29.500 per kg.Terakhir terkait harga cabai, Lutfi menjelaskan, bahan pokok ini yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Harga cabai keriting menjadi Rp38.500 per kg pada 23 Juli 2021."Ini terjadi karena siklus musiman dan ini kita mendekati masa panen baru. jadi mudah-mudahan akan lebih baik," ucapnya.Sementara untuk stok bahan-bahan pokok, Lutfi menjelaskan, stok cukup untuk bulan-bulan ke depan. bahkan untuk beras stok mencapai 17,4 bulan."Kalau kita lihat semua harga barang barang sebenarnya baik. Seperti gula pasir itu stok cukup, beras cukup 17,4 bulan, gula pasir hampir tiga bulan. Minyak goreng hampir dua bulan. Tepung terigu semuanya dalam posisi yang baik dan cukup," pungkasnya.(SAW)