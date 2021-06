Sandiaga Canangkan Work From Danau Toba untuk Pulihkan Pariwisata

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) berencana kembali menerapkan sistem kerja dari destinasi pariwisata. Setelah Bali dan Lombok, Work From Toba bisa diterapkan dalam waktu dekat.Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat kunjung kerjanya ke Danau Toba, Kamis, 10 Juni 2021. Sandiaga mengatakan, Work From Toba bisa diterapkan karena sarana prasarana sudah siap."Rekomen banget buat temen-temen yang ingin mencari lokasi destinasi Work From Toba. Karena tadi malam dicoba, jaringan internetnya juga sangat oke di Parapat ini. Jadi work from Toba juga kita rekomendasi," kata Sandiaga, dalam keterangan, Kamis, 10 Juni 2021.Dalam kesempatan itu, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga mengunjungi bangunan bersejarah Rumah Pengasingan Soekarno yang bernama Pesanggaran Bung Karno. Menurutnya, pemandangan alam di Danau Toba menjadi daya tarik orang bekerja dari sana.Kemenparekraf meluncurkan program Work From Destination upaya memulihkan sektor pariwisata. Salah satu yang dikebut adalah penyiapan program Work From Bali yang bakal dilakukan dalam waktu dekat.Program ini disambut baik oleh para pelaku pariwisata dan pemerintah daerah. Program ini dinilai efektif memaacu kunjungan wisatawan ke destinasi wisata.(JMS)