Rata-Rata Harga Beras di Penggilingan Turun

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2020 mengalami penurunan. Bahkan penurunan harga beras ini terjadi untuk seluruh kualitas beras baik premium, medium, maupun luar kualitas.Pada Mei 2020, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp9.827 per kilogram (kg), turun 1,91 persen dibandingkan bulan sebelumnya, sedangkan beras kualitas medium sebesar Rp9.527 per kg atau turun 1,49 persen, dan rata-rata harga beras luar kualitas sebesar Rp8.973 per kg turun 0,18 persen."Selama Mei 2020, survei harga produsen beras di penggilingan dilakukan terhadap 1.104 observasi beras di penggilingan pada 835 perusahaan penggilingan di 31 provinsi," kata Kepala BPS Suhariyanto dalam video conference di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.Meski begitu, jika dibandingkan dengan Mei tahun lalu maka rata-rata harga beras di penggilingan pada Mei 2020 untuk kualitas premium, kualitas medium, dan luar kualitas masing-masing naik sebesar 3,85 persen, 4,20 persen dan 0,21 persen.Sementara itu, dari 2.073 transaksi penjualan gabah di 26 provinsi selama Mei 2020, tercatat transaksi gabah kering panen (GKP) 72,79 persen, gabah kering giling (GKG) 14,47 persen, dan gabah luar kualitas 12,74 persen.Selama Mei 2020, rata-rata harga GKP di tingkat petani Rp4.623 per kg atau naik 0,50 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.730 per kg atau naik 0,82 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada bulan sebelumnya.Rata-rata harga GKG di tingkat petani Rp5.588 per kg atau turun 1,47 persen dan di tingkat penggilingan Rp5.707 per kg atau turun 1,74 persen. Harga gabah luar kualitas di tingkat petani Rp4.194 per kg atau turun 1,11 persen dan di tingkat penggilingan Rp4.285 per kg atau turun 0,92 persen.Dibandingkan Mei 2019, rata-rata harga gabah pada Mei 2020 di tingkat petani untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 6,12 persen, 8,04 persen dan 4,28 persen.Di tingkat penggilingan, rata-rata harga pada Mei 2020 dibandingkan dengan Mei 2019 untuk kualitas GKP, GKG, dan gabah luar kualitas masing-masing naik sebesar 6,39 persen, 7,72 persen dan 4,03 persen.(DEV)