Buyback Emas Antam Naik Rp7.000/Gram

Harga emas dunia





Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

Jakarta: Harga emas milik PT Aneka Tambang Tbk ( Antam ) pada perdagangan awal Agustus berangsur naik. Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam dijual ke level Rp1,078 juta per gram.Sementara itu, melansir laman Logam Mulia Antam, Selasa, 1 Agustus 2023, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam naik Rp7.000 per gram menjadi sebesar Rp957 ribu per gram.Pembelian emas dengan ukuran 10 gram yang dijual di Gedung Antam, harganya sebesar Rp10,31 juta. Untuk pembelian emas dengan ukuran 25 gram, harganya yaitu Rp25,6 juta. Sedangkan pembelian emas dengan ukuran 50 gram, harganya dibanderol Rp51,1 juta.Berikut rincian harga emas per Selasa, 1 Agustus 2023:0,5 gram Rp589 ribu.1 gram Rp1,078 juta.2 gram Rp2,100 juta.3 gram Rp3,130 juta.5 gram Rp5,194 juta.10 gram Rp10,310 juta.25 gram Rp25,612 juta.50 gram Rp51,105 juta.100 gram Rp102,090 juta.250 gram Rp254,8 juta.500 gram Rp509,3 juta.1.000 gram Rp1,018 miliar.Harga emas berjangka menguat pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), menjadi bertengger di atas level psikologis USD2.000, tertinggi sejak Mei dan mencatat rekor kenaikan bulanan terbesar dalam empat bulan. Ini ditopang harapan kenaikan suku bunga bank sentral dan dolar AS yang lebih lemah.Melansir Investing.com, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di Divisi Comex New York Exchange terangkat USD9,30 atau 0,5 persen menjadi USD2.009,20 per ons, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD2.010,90 serta meningkat 2,1 persen untuk Juli merupakan kenaikan bulanan tertinggi sejak Maret.