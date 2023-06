Pengembangan Industri Baterai EV Tarik Investor dan Serap Ribuan Tenaga Kerja

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Baca juga: Jaringan Suplai dan Distribusi Ekosistem Kendaraan Listrik Segera Meluncur

(ANN)

Jakarta: Pengembangan industri baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia menjadi salah satu prioritas pemerintah.Pemerintah tengah mendorong hilirisasi material-material antara lain nikel, bauksit, tembaga untuk membangun ekosistem kendaraan listrik.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, melalui Proyek Strategis Nasional (PSN), pemerintah mendukung pengembangan investasi industri baterai EV, khususnya untuk Kawasan Industri Terintegrasi Material Baterai Lithium IPIP."Pembangunan ini telah menarik perhatian para investor global untuk berinvestasi di Indonesia," tulis siaran pers Kemenko Perekonomian, dikutip Jumat, 16 Juni 2023.Salah satu investor dalam industri tersebut, Huayou Cobalt Co, Ltd. Investor tersebut telah berkesempatan bertemu Airlangga pada Rabu, 14 Juni 2023.Selama lima tahun terakhir, investasi dari Huayou Cobalt Co, Ltd telah digelontorkan sebesar USDD21,5 miliar atau sekitar Rp320,9 triliun untuk sembilan proyek yang menyerap 52 ribu tenaga kerja.Airlangga mengapresiasi realisasi investasi tersebut dan komitmen Huayou Cobalt Co, Ltd yang akan meningkatkan investasinya lima tahun ke depan dengan menjalankan green energy pada proses industri sebagai sumber energi.Selain itu, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada CEO Huayou Cobalt Co, Ltd Chen Xuhua atas teknologi yang akan diterapkan di Indonesia oleh perusahaan tersebut karena menggunakan teknologi yang lebih maju dibandingkan dengan teknologi yang ada di Tiongkok saat ini.Ia juga berpesan kepada perusahaan tersebut agar pembangunan hilirisasi foil tembaga untuk lapisan baterai litium dipercepat.