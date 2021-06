Petani di Karawang Keluhkan Harga Gabah Anjlok di Bawah HPP

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Karawang: Sejumlah petani di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengeluhkan harga gabah kering panen anjlok hingga di bawah harga pembelian pemerintah (HPP), yang ditetapkan pemerintah. Gabah saya dibeli dengan harga Rp3.600 per kilogram (kg)," kata Didin, salah seorang petani di Cilebar, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin, 28 Juni 2021.Ia mengatakan harga gabah kering panen yang dibeli Rp3.600 per kg itu jauh dari HPP. Saat ini, HPP ditetapkan Rp4.200 per kg. Akibat harga gabah anjlok tersebut, petani mengalami kerugian karena biaya produksi sejak tanam hingga panen cukup tinggi.Seorang petani lainnya di Karawang, Cecep juga menyampaikan kalau padinya dibeli dengan harga di bawah HPP, padahal kualitas padinya cukup bagus."Harganya parah, gabah saya hanya dibeli Rp3.400 per kg padahal kalau dilihat kualitasnya, itu bagus," katanya.Para petani di Karawang berharap pemerintah bisa turun tangan untuk mengamankan harga gabah agar sesuai dengan HPP. Sebab, jika dibiarkan harga gabah terus anjlok, maka petani akan merugi. Sementara itu, sesuai dengan informasi yang berhasil dihimpun, sejak beberapa bulan terakhir, sejumlah daerah di Karawang sudah memasuki musim panen.Namun, penjualan gabah kering panen di bawah HPP seperti di wilayah Telukjambe, harga gabah antara Rp3.000 hingga Rp3.500 per kg, di Kutawaluya Rp3.600-Rp3.800 per kg, di wilayah Tirtajaya dan Pedes, harga gabah Rp3.500-Rp4.000 per kg.(SAW)