Rupiah Kian Teriris Imbas RI Turun 'Kasta'

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terus tertekan imbas negatifnya data-data ekonomi domestik. Teranyar, Indonesia dicap sebagai negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income) oleh Bank Dunia akibat belum tertanganinya lonjakan pandemi covid-19 sampai saat ini."Tercatat bahwa Gross National Income (GNI) atau pendapatan nasional bruto Indonesia saat ini sebesar USD3.979 per kapita. Artinya, Indonesia turun satu 'kasta' setelah 2019 lalu Indonesia berperingkat sebagai negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle income)," ungkap Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Juli 2021.Ibrahim mengungkapkan, pandemi covid-19 pada 2020 telah membuat perekonomian Indonesia luluh lantak. Ekonomi Indonesia pada tahun lalu mengalami kontraksi pertumbuhan sebanyak 2,07 persen dibandingkan 2019. Realisasi tersebut merupakan kontraksi terparah sejak 1998.Kendati demikian, pemerintah optimistis Indonesia bisa kembali menjadi negara berpendapatan kelas menengah ke atas apabila pandemi covid-19 sudah berakhir. "Ini perlu kerja sama antarlembaga, baik pemerintah maupun masyarakat guna menghentikan lonjakan penyakit covid-19 serta dibarengi dengan vaksinasi massal," tegasnya.Secara bersamaan, Bank Indonesia (BI) kemarin melaporkan cadangan devisa per akhir Juni 2021 sebesar USD137,1 miliar atau naik USD700 juta dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,2 bulan impor atau 8,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor."Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," papar dia.Dari faktor eksternal, dolar diperdagangkan mendekati level tertinggi dalam tiga bulan versus mata uang utama setelah risalah pertemuan kebijakan Federal Reserve. Hal tersebut mengkonfirmasi bank sentral terbesar dunia itu untuk bergerak menuju pengurangan pembelian asetnya segera setelah tahun ini.Pejabat Fed mengatakan kemajuan substansial lebih lanjut pada pemulihan ekonomi umumnya dipandang belum terpenuhi, meskipun para peserta memperkirakan kemajuan akan berlanjut dan setuju bahwa mereka harus siap untuk bertindak jika inflasi atau risiko lain terwujud."Berbagai peserta pada sesi itu masih merasa kondisi untuk membatasi pembelian obligasi yang memasok pasar dengan uang tunai akan terpenuhi lebih awal dari yang mereka perkirakan. Sementara yang lain melihat sinyal yang kurang jelas dari data yang masuk," jelas Ibrahim.Menurutnya, FOMC tetap menjadi salah satu bank sentral yang lebih hawkish dan akan mulai membahas pengurangan pada pertemuan kebijakan pada akhir bulan ini.Di sisi lain, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde akan mengadakan konferensi pers setelah otoritas moneter mengumumkan hasil tinjauan strategi 18 bulan, yang kemungkinan akan mencakup pergeseran target inflasi menjadi 2 persen ke bawah tetapi mendekati angka 2 persen. "Secara teoritis memungkinkan terjadinya inflasi yang berlebihan," ucap Ibrahim.Adapun mengutip data Bloomberg pada penutupan perdagangan hari ini, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah ke level Rp14.525 per USD. Mata uang Garuda tersebut melemah 42 poin atau setara 0,29 persen dari posisi Rp14.483 per USD pada penutupan perdagangan di hari sebelumnya.Sementara menukil data Yahoo Finance, rupiah juga berada di zona merah pada posisi Rp14.520 per USD. Rupiah melemah 55 poin atau setara 0,38 persen dari Rp14.465 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan di level Rp14.548 per USD atau melemah 48 poin dari nilai tukar rupiah pada perdagangan hari sebelumnya sebesar Rp14.500 per USD."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.510 per USD hingga Rp14.600 per USD," pungkas Ibrahim.(DEV)