Erick Thohir Minta BUMN Jaga Kepercayaan Masyarakat

"Saya harus kembali menggarisbawahi kalau bicara communications and sustainability tentu yang terpenting ialah kepercayaan, tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kepercayaannya rendah, tidak mungkin kita lakukan sustainability yang baik tapi tidak dipercaya," ujar Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) dikutip Sabtu, 30 Januari 2021. Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Erick juga menyampaikan bahwa BUMN dituntut untuk memberikan kontribusi berupa pajak, dividen, hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dia bersyukur BUMN tetap mampu melakukan agenda-agenda sosial di tengah kondisi sulit akibat pandemi senilai Rp2,7 triliun untuk membantu masyarakat.



Di sisi lain, kerja keras dan komitmen melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik turut memberikan citra positif bagi BUMN. Apresiasi kepada BUMN tak hanya disampaikan Erick, tapi juga datang dari masyarakat sampai industri pasar modal. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kepercayaan menjadi kunci terpenting dalam komunikasi dan keberlanjutan di lingkungan BUMN. Karena itu, Kementerian BUMN selalu menekankan pentingnya dipercaya oleh pemangku kepentingan (stakeholder)."Saya harus kembali menggarisbawahi kalau bicara communications and sustainability tentu yang terpenting ialah kepercayaan, tidak mungkin kita bisa berkomunikasi dengan baik kalau kepercayaannya rendah, tidak mungkin kita lakukan sustainability yang baik tapi tidak dipercaya," ujar Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) dikutip Sabtu, 30 Januari 2021.Erick juga menyampaikan bahwa BUMN dituntut untuk memberikan kontribusi berupa pajak, dividen, hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dia bersyukur BUMN tetap mampu melakukan agenda-agenda sosial di tengah kondisi sulit akibat pandemi senilai Rp2,7 triliun untuk membantu masyarakat.Di sisi lain, kerja keras dan komitmen melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik turut memberikan citra positif bagi BUMN. Apresiasi kepada BUMN tak hanya disampaikan Erick, tapi juga datang dari masyarakat sampai industri pasar modal.

Dalam penghargaan ini, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menjadi pemenang The Best of The Best Kategori Sustainability dan PT Pertamina (Persero) menjadi The Best of The Best Kategori Communications.



Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, komunikasi menjadi kunci dalam kerja profesional. Sehingga apa yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang dikerjakan. Tentunya ini harus dilandasi dengan niat yang baik.



"Masalah komunikasi inikan penekannya adalah bawah kita ini pekerja yang profesional. Profesional itu maka itu yang dikomunikasikan itu adalah sama dengan apa yang dikerjakan, dan yang dikerjakan harus sama dengan diniatkan. Karena yang diniatkan niat baik maka yang dikerjakan harus baik, yang diomongkan juga baik," jelasnya.

"ini bisa berlangsung secara berkelanjutan, yang dilakukan pembinaan secara terus menerus. Jadi untuk menjadi perusahaan yang dipercaya stakeholder, kita bersama sama bergandengan stakeholder semua untuk membangun Indonesia," ujarnya.



Sementara itu, Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan bahwa citra BUMN yang konsisten positif, kinerja yang tetap memberikan kontribusi sempurna baik untuk pemerintah maupun rakyat, sampai peran strategis seluruh insan BUMN selama masa pandemi merupakan kinerja bersama yang patut diapresiasi. Kesan baik dan penerimaan positif tersebut tidak lepas dari kompak dan konsistennya akselerasi serta penguatan dua aspek fungsi internal di seluruh BUMN.



"Pertama, bidang komunikasi publik dengan strategi amplifikasi konten dan pemberitaannya yang masif. Dan kedua, hadirnya program Keberlanjutan atau Corporate Social Responsibility yang lebih tepat sasaran, terstruktur, dan dikelola dengan baik," pungkas Arya.

Jakarta: Kementerian BUMN menggelar BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2020-2021. Acara ini sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baik yang telah sukses dilaksanakan insan Komunikasi dan Keberlanjutan di lingkungan BUMN sepanjang 2020."Hasil persepsi publik sangat baik ke BUMN, bukannya ge er (gede rasa), tapi 60 persen pemberitaan lumayan BUMN terlihat, 80 persen bahkan responnya positif," terang dia.SVP Corporate Communication & Investor Relation Pertamina Agus Suprijanto mengungkapkan penghargaan ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberi energi bagi Indonesia. Selain itu, dia menambahkan, Pertamina juga berupaya untuk mendukung UMKM agar terlibat dalam peningkatan ekonomi dan usaha.(Des)