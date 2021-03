Nilai Tukar Petani Turun Tipis di Februari 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami penurunan pada Februari 2021. NTP Februari 2021 tercatat sebesar 103,10 atau turun 0,15 persen dibandingkan dengan posisi NTP bulan sebelumnya."Penurunan NTP dikarenakan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) naik sebesar 0,06 persen, lebih rendah dari kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,21 persen," ungkap Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers virtual, Senin, 1 Maret 2021.Suhariyanto menjelaskan penurunan NTP Februari 2021 dipengaruhi oleh turunnya NTP di dua subsektor pertanian, yaitu NTP Subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,84 persen dan Subsektor Peternakan sebesar 0,33 persen.Sementara itu, NTP pada tiga subsektor lainnya mengalami kenaikan, yaitu Subsektor Tanaman Hortikultura sebesar 1,83 persen; Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,35 persen; dan Subsektor Perikanan sebesar 0,30 persen.NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi."Secara nasional, NTP Januari-Februari 2021 sebesar 103,18 dengan nilai It sebesar 110,68 sedangkan Ib sebesar 107,27," urainya.Pada Februari 2021, NTP Provinsi Papua Barat mengalami penurunan terbesar (1,20 persen) dibandingkan penurunan NTP provinsi lainnya. Sebaliknya, NTP Provinsi Sumatra Selatan mengalami kenaikan tertinggi (2,02 persen) dibandingkan kenaikan NTP provinsi lainnya.Suhariyanto menambahkan bahwa pada Februari 2021 terjadi kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Indonesia sebesar 0,17 persen yang salah satunya disebabkan oleh peningkatan indeks pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,22 persen.Dari 34 provinsi yang dihitung IKRT-nya pada Februari 2021, ada sebanyak 22 provinsi yang mengalami peningkatan IKRT, sedangkan 12 provinsi lainnya mengalami penurunan IKRT."Peningkatan IKRT tertinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 0,69 persen sedangkan provinsi yang mengalami penurunan IKRT terbesar terjadi di Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 0,62 persen," urainya.Di sisi lain, Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang merupakan perbandingan antara It dengan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) secara nasional per Februari 2021 sebesar 103,72 atau turun 0,27 persen dibanding NTUP bulan sebelumnya."Hal ini terjadi karena It naik sebesar 0,06 persen, lebih rendah daripada kenaikan indeks BPPBM sebesar 0,34 persen karena ada dua subsektor yang mengalami penurunan NTUP, yaitu Subsektor Tanaman Pangan dan Subsektor Peternakan," pungkas Suhariyanto.(DEV)