Permintaan Tiongkok dan India Picu Kenaikan Harga Sawit Riau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Riau: Harga sawit Riau minggu ini mengalami kenaikan dipicu oleh permintaan ekspor yang lebih kuat dan aktivitas restocking meningkat dari negara-negara pengimpor minyak sawit utama seperti India dan Tiongkok."Selain hal tersebut kenaikan harga sawit Riau periode ini dipicu akibat India meningkatkan pembelian pada Juni 2020 karena negara itu mulai melakukan relaksasi PSBB," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Defris Hatmaja di Pekanbaru, dikutip dari Antara, Selasa, 11 Agustus 2020.Menurut dia, ekspor Malaysia, terutama produk CPO, ke India diperkirakan tetap kuat selama sisa tahun ini setelah Pemerintah Malaysia menurunkan pajak ekspor, hal ini dikarenakan Malaysia merupakan barometer dunia untuk harga CPO.Tiongkok, katanya, juga akan beralih ke minyak sawit setelah impor kanola dan kedelai terjerat perselisihan perdagangan."Karenanya harga TBS kelapa sawit penetapan ke 32 pada Agustus 2020 (periode 12-18 Agustus) di 2020 mengalami kenaikan pada setiap kelompok umur kelapa sawit dengan jumlah kenaikan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp110,81 per kg atau mencapai 5,91 persen dari harga minggu lalu, sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan naik menjadi Rp1.974,40 per kg," katanya.Untuk faktor internal penyebab naiknya harga TBS periode ini karena terjadinya kenaikan harga jual CPO dan kernel dari sebagian perusahaan yang menjadi sumber data.Sementara harga jual CPO, dari PTPN V mengalami kenaikan harga sebesar Rp442,80 per kg, dari PT Sinar Mas Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp513 per kg, dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp485,12 per kg, dan dari PT. Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga sebesar Rp484,70 per kg dari harga minggu lalu.Sedangkan untuk harga jual kernel, dari PT Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp96 per kg, dan dari PT. Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga sebesar Rp145,64 per kg dari harga minggu lalu.Ia menyebutkan harga tandan buah segar sawit Riau untuk umur tiga tahun tercatat Rp1.461,14 per kg, umur empat tahun Rp1.583,70 per kg, umur lima tahun Rp1.731,91 per kg, umur enam tahun Rp1.773,66 per kg, umur tujuh tahun Rp1.842,86 per kg, umur delapan tahun Rp1.893,88 per kg, serta umur sembilan tahun Rp 1.938,72 per kg.Berikutnya harga tbs sawit Riau umur 21 tahun Rp1.899,52 per kg, umur 22 tahun Rp1.889,91 per kg, umur 23 tahun Rp1.881,90 per kg, umur 24 tahun Rp1.801,83 per kg, umur 25 tahun Rp 1.757,79 per kg dengan indeks K: 88,31 persen harga CPO Rp9.068,18 per kg, harga Kernel Rp4.743,51 per kg.(SAW)