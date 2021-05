Kenaikan Harga Sawit Riau Dipicu Ketatnya Pasokan Produsen Malaysia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pekanbaru: Harga sawit Riau kembali mengalami kenaikan yang dipicu oleh ketatnya pasokan di negara-negara produsen seperti Malaysia, Baru-baru ini Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) melaporkan stok April naik 7,1 persen dibanding bulan sebelumnya menjadi 1,55 juta ton."Di saat yang sama, produksi CPO juga naik tujuh persen dibanding bulan sebelumnya menjadi 1,52 juta ton. Ekspor minyak sawit naik 12,6 persen menjadi 1,34 juta ton di April jika mengacu pada data MPOB," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengolahan dan Pemasaran, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Defris Hatmaja, dikutip dari Antara, Selasa, 18 Mei 2021.Namun menurut dia, berbeda dengan ekspektasi analis yang disurvei Reuters. Stok diperkirakan turun 0,27 persen menjadi 1,44 juta ton. Produksi naik 8,9 persen menjadi 1,55 juta ton dan ekspor meningkat 10 persen menjadi 1,3 juta ton.Ia menyebutkan, naiknya harga TBS minggu ini karena harga komoditas minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berhasil menguat kembali pekan ini meski hanya diperdagangkan selama tiga hari."Harga kontrak CPO pengiriman Juli saat ini berada di level harga 4.506 ringgit Malaysia per ton atau melesat 1,78 persen dan berhasil menyentuh level tertinggi barunya dalam 13 tahun terakhir," katanya.Sedangkan faktor internal pemicu naiknya harga TBS periode ini adalah akibat kenaikan dan penurunan harga jual CPO dan kernel dari beberapa perusahaan yang menjadi sumber data.Untuk harga jual CPO, dari PT PTPN V mengalami kenaikan harga sebesar Rp367,10 per kilogram (kg), dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp345,30 per kg, PT Citra Riau Sarana mengalami kenaikan harga sebesar Rp257,20 per kg dari harga minggu lalu.Sedangkan untuk harga jual kernel, dari PT Asian Agri Group mengalami kenaikan harga sebesar Rp50 per kg, dari PT Citra Riau Sarana mengalami penurunan harga sebesar Rp2,27 per kg dari harga minggu lalu.Ia menyebutkan, harga sawit Riau umur tiga tahun Rp1.959,47 per kg, umur empat tahun Rp2.119,32 per kg, umur lima tahun Rp2.312,84 per kg, umur enam tahun Rp2.367,98 per kg, umur tujuh tahun Rp2.460,42 per kg, dan umur 10-20 tahun Rp2.646,15 per kg, umur 21 tahun Rp2.535,62 per kg, umur 25 tahun Rp2.351,05 per kg, dengan indeks K: 90,49 persen. Harga CPO Rp11.523,75 per kg, Indeks K: 90,49 persen.(SAW)