Emas Antam Naik Lagi, Udah Sempat Beli?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada laman Logam Mulia Rabu pagi naik Rp2.000 menjadi Rp1.071.000 per gram.Sementara harga jual kembali (buyback) emas Antam juga naik Rp2.000 menjadi Rp964 ribu per gram dibandingkan harga buyback pada kemarin senilai Rp962 ribu per gram.Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam dilansir dari Antara, pada Rabu, 12 April 2023:- Harga emas 0,5 gram: Rp585.500.- Harga emas 1 gram: Rp1.071.000.- Harga emas 2 gram: Rp2.082.000.- Harga emas 3 gram: Rp3.098.000.- Harga emas 5 gram: Rp5.130.000.- Harga emas 10 gram: Rp10.205.000.- Harga emas 25 gram: Rp25.387.000.- Harga emas 50 gram: Rp50.695.000.- Harga emas 100 gram: Rp101.312.000.- Harga emas 250 gram: Rp253.015.000.- Harga emas 500 gram: Rp505.820.000.- Harga emas 1.000 gram: Rp1.011.600.000.Pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.Sementara itu, harga emas dunia melonjak pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), berbalik menguat dari kerugian selama tiga hari berturut-turut karena dolar AS melemah menjelang rilis data inflasi AS. Harga logam kuning ini telah bertengger di atas USD2.000 per ounce untuk perdagangan sesi keenam berturut-turut.Dikutip dari Antara, kontrak emas paling aktif pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, terangkat USD15,20 atau 0,76 persen menjadi USD2.019 per ounce, setelah menyentuh level tertinggi sesi di USD2.022,50 dan terendah di USD2.003,70 per ounce.