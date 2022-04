Harga Emas Antam Rebound Rp3.000/Gram

Emas batangan 1 gram Rp998 ribu.

Emas batangan 2 gram Rp1,940 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,890 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,794 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,510 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,6 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,1 juta.

Emas batangan 100 gram Rp94 juta.

Emas batangan 250 gram Rp234 juta.

Emas batangan 500 gram Rp469 juta.

Emas batangan 1 kilogram Rp938 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Pergerakan harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) rebound pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam naik meskipun masih di bawah Rp1 juta per gram.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Kamis, 21 April 2022, harga emas Antam di Butik Emas LM Gedung Antam tercatat berada di level Rp998 ribu per gram atau naik Rp3 ribu per gram.Harga pembelian kembali (buyback) emas juga melemah ke posisi Rp902 ribu per gram atau naik Rp3 ribu per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Kamis, 21 April 2022:Emas sedikit melemah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis pagi WIB). Emas terseret oleh kekhawatiran pengetatan moneter yang agresif oleh Federal Reserve, tetapi melemahnya dolar serta perlambatan pertumbuhan ekonomi karena perang di Ukraina membatasi penurunan lebih lanjut.Mengutip Antara, Kamis, 21 April 2022, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD3,4 atau 0,17 persen menjadi USD1.955,60 per ons.Logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei turun 12 sen atau 0,47 persen, menjadi USD25,271 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman Juli turun sebanyak USD1,7 atau 0,17 persen menjadi USD987 per ons.