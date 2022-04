Emas Antam Turun Rp1.000/Gram

Emas batangan 1 gram Rp1,005 juta.

Emas batangan 2 gram Rp1,95 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,9 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,8 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,5 juta.

Emas batangan 25 gram Rp23,7 juta.

Emas batangan 50 gram Rp47,4 juta.

Emas batangan 100 gram Rp94,7 juta.

Emas batangan 250 gram Rp236,5 juta.

Emas batangan 500 gram Rp472,8 juta.

Harga emas dunia

(SAW)

Jakarta: Harga emas 24 karat milik PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami koreksi pada perdagangan hari ini. Harga emas Antam turun merespons turunnya harga emas dunia di pasar global.Mengutip laman Logam Mulia Antam, Jumat, 15 April 2022, harga emas Antam turun Rp1.000 ke posisi Rp1,005 juta per gram. Harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga turun Rp1.000 per gram dengan harga sebesar Rp910 ribu per gram.Berikut daftar harga emas 24 karat Antam per Jumat, 15 April 2022:Harga emas dunia jatuh pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB) setelah dolar AS menguat dan imbal hasil obligasi pemerintah AS naik ketika investor bersiap untuk kenaikan suku bunga AS.Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni di divisi Comex New York Exchange, tergelincir USD9,8 per ons atau 0,49 persen, menjadi USD1.974,90 per ons. Pasar emas juga sedikit overbought secara teknis.